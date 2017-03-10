朴槿惠方面正商議日後計劃 目前去向未定北京新浪網 (2017-03-10 12:02)
中新網3月10日電 據韓聯社報導，10日，朴槿惠方面就憲法法院裁決總統彈劾案成立一事表示，正討論日後相關計劃，定好后將發佈相關消息。
據悉，在憲法法院宣判后，總統秘書室室長韓光玉在青瓦台主持召開首席秘書官會議，探討前總統朴槿惠是否發表聲明、聲明內容及今後去處等問題。朴槿惠方面表示，將在首席秘書官會議結束后與朴槿惠商議日後對策。
韓國憲法法院10日對總統彈劾案作出裁決，宣布國會在去年12月提出的總統彈劾案成立，朴槿惠立即被罷免。朴槿惠成為韓國憲政史上首位被彈劾下台的總統。
據報導，由於是遭彈劾下台，朴槿惠除保留最長10年的警衛服務外，其他禮遇將一筆勾銷。此外，朴槿惠還將喪失任內依憲享有的檢控豁免特權，並將以嫌疑人身份接受檢方調查。同時，朴槿惠5年內不得出仕。
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上一則：南韓憲法法庭全票通過彈劾朴槿惠
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