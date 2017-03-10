中新網3月10日電 據韓聯社10日報導，韓國總統彈劾案審理10日畫上句號。在控辯雙方舌戰法庭鬥智鬥勇92天后，朴槿惠成為韓國憲政史上第一位被彈劾下台的總統。

去年12月9日，國會向憲法法院提起彈劾起訴，彈劾案審理揭開帷幕。包括預審在內，彈劾案庭審共進行20次，先後有25名證人出庭作證。審理過程一波三折，出現證人集體缺席、辯論日程遭辯方反對、辯方律師要求法官迴避等罕見情景。

為了儘可能縮短治國理政全面停擺的尷尬局面，憲法法院迅速撩起審理序幕。憲法法院在接到國會彈劾起訴決議的當天便安排姜日源法官為主審法官，啟動審理準備程序。當時正在海外出差的姜日源急匆匆地中途回國，投入審理工作。

去年12月22日，彈劾案進入預審程序，今年1月3日正式啟動庭審。但第一次法庭辯論只進行了9分鐘就匆忙收場。兩天后，以青瓦台行政官尹某為始，大批證人被傳喚出庭，其中包括親信干政案的主角崔順實、核心涉案人青瓦台前政策調整首席秘書安鍾范、青瓦台前附屬秘書鄭虎成，以及韓國前任部長級、副部長級人士和青瓦台現任、前任幕僚等重量級人士。

法庭辯論進入後半段之後，審理快馬加鞭。1月25日，即將卸任的憲法法院院長朴漢徹在第9次法庭辯論上指出應在3月13日之前進行宣判，這也為宣判設定了最後的日期底線。總統律師團對此進行了強烈反對，使審理再遇波折。朴漢徹卸任后，憲法法院沒有選出新任院長，而是由李貞美法官代行院長職務，接棒主持審理大局。

總統律師團申請大批證人出庭，以抵制憲法法院3月13日之前進行宣判的方針。在2月7日進行的第11次辯論中，憲法法院只批准了辯方申請的17名證人中的8人出庭。之後，憲法法院又做出不對沒有出庭的證人進行第二次傳喚的決定，使審理提速。憲法法院又宣布將於2月24日進行最後一次法庭辯論。

總統律師團在2月22日進行的第16次辯論中主張法院審理程序有問題，要求主審法官迴避。控辯雙方圍繞證人、物證的選擇上開展激戰，包括是否採納崔順實的平板電腦為物證，是否傳喚重要爆料人高永泰出庭等。總統律師團以時間緊促為由要求將最後一次法庭辯論推至3月2-3號，法院退讓一步，將日期敲定在了2月27日。

在朴槿惠未出席的情況下，法庭辯論全部結束，憲法法院的8名法官進入閉門評議程序。一開始，外界普遍預測憲法法院會在7日對外宣布宣告日期，但當天的評議僅一個小時就告結束，就宣告日期隻字不提。第二天，憲法法官們繼續進行評議，最終宣布將於10日上午11時進行彈劾案宣判，這也化解了外界的各種猜疑。10日上午，隨著憲法法院做出判決，充滿波折的彈劾案審理終於落幕。