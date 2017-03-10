原標題：朴槿惠遭彈劾，韓國提前大選，下屆總統會停止部署薩德嗎？

上演了近半年的韓劇終於迎來大結局。

就在剛剛，韓國憲法法院裁定通過朴槿惠彈劾案！朴槿惠將被即時免去總統職務，成為韓國歷史上首位遭彈劾下台的總統！

被中止行駛總統職權93天后，這個競選時宣稱嫁給韓國的女人，終究還是沒能逃脫黯然下台的命運。

根據韓國憲法，朴槿惠遭彈劾后，韓國須在60天內舉行大選，選出新一屆總統。按照韓聯社的說法，大選很可能會在5月初進行。

作為薩德入韓的主要推手，朴槿惠的下台是否會影響正在加速的薩德部署進程？

外事兒注意到，此前有多名總統候選人表達過反對薩德的言論。那麼，有沒有這種可能：

下屆韓國總統上台後停止部署薩德？

我們先來了解下目前有哪些熱門候選人。

根據韓國民調機構Realmeter昨天發佈的民調數據，目前支持率排名前五的候選人分別是：

文在寅（36.1%）、黃教安（14.2%）、安熙正（12.9%）、李在明（10.5%）和安哲秀（9.9%）。

現年64歲的文在寅是共同民主黨前黨首，支持率已經連續十周領跑。

作為盧武鉉的密友，文在寅曾擔任盧武鉉政府的秘書室室長（相當於幕僚長）一職，被稱為「盧武鉉之影」。和盧武鉉一樣，文在寅也主張增加社會福利開支，鼓勵多接觸朝鮮，頗受平民階層和年輕人歡迎。

文在寅參加過2012年的總統大選，最終以微弱的劣勢輸給了朴槿惠。

有意思的是，兩人還在2014年的國會上就盧武鉉彈劾案上有過間接交鋒。文在寅當時作為盧武鉉的辯護律師，極力阻止國會通過彈劾案；朴槿惠則發起彈劾的在野黨——大國家黨的幹將之一，被媒體拍到投票后笑容滿面。

在朴槿惠停職期間代行總統職權的黃教安近來支持率躥升，穩居第二。

黃教安有著長達28年的檢察官生涯，曾擔任兩屆韓國政府的法務部長官。2015年6月，黃教安被朴槿惠任命為韓國第44任國務總理。

然而對黃教安來說，與朴槿惠千絲萬縷的關係最終可能會是，「成也朴槿惠，敗也朴槿惠」。

安熙正是忠清南道知事（相當於中國的省長），與文在寅同屬在野的共同民主黨。

安熙正讀書時期因參與學生運動，多次被學校勒令退學，而後也因參與政治活動而三次入獄。2010年起，安熙正連任兩屆忠清南道知事，領導能力獲得了當地民眾的認可。

但若文在寅和安熙正都參加大選的話，勢必會分散共同民主黨的選票。

另兩位候選人都有著鮮明的綽號，李在明被稱為「韓國特朗普」，安哲秀則被看做「韓國比爾·蓋茨」。

作為京畿道城南市市長的李在明在「親信門」事件后因罵朴槿惠而引起關注，同時作為韓國政壇中要求朴槿惠辭職的「第一人」，迅速崛起成為政治明星。

安哲秀博士畢業於首爾大學醫學院，後轉行成為韓國第一代風險企業家，創辦了韓國首家從事殺毒軟體開發的企業。

安哲秀曾是2012年的總統熱門候選人，後放棄競選轉而支持文在寅。安哲秀曾多次批評韓國貧富分化嚴重的現象，主張約束三星、現代等大財閥企業。

了解完這5位候選人的基本情況，我們再來看下他們對薩德的態度。

作為當前最熱的候選人，文在寅去年12月宣布競選總統是曾表示，「在當前政治形勢下部署薩德並不合適，部署問題應推遲至下屆總統任內處理，應以外交手段推動重新考慮部署薩德。」

文在寅還曾在推特上發文稱，韓國外交最優先的課題，是阻止韓中關係因薩德部署問題受到損害。

不過，外事兒發現，文在寅此後對薩德的反對立場似乎有所軟化，暗示可能會接受薩德部署這個既定現實。

作為現政府首腦，黃教安是此次韓國加快部署薩德的主要推手。本月初，他曾公開表示韓國應該迅速完成薩德的部署。去年7月，在星州郡居民抗議薩德部署時，黃教安曾代表朴槿惠前往安撫，不料被當地民眾扔雞蛋。

安熙正也傾向於認為韓國部署薩德已成定局，該決定在現實上很難出現逆轉。但他同時表示，即使部署薩德是為了保護韓國安全，但政府對部署薩德進程提速是不正確的。

李在明和安哲秀則都強烈反對部署薩德。

李在明在本月6日舉行的新聞發佈會上明確表示，如果他當選韓國總統，將宣布撤銷部署薩德。他還強調，部署薩德對中國和韓國是兩敗俱傷。

安哲秀同樣認為，政府應當對薩德部署決議過程向國民作詳細說明，還應該積極努力同中國政府進行磋商。其所在黨派國民之黨則表示，政府未經國會同意便部署薩德違反了憲法。

如今選戰即將打響，最終誰將入主青瓦台還不好說。

畢竟經過美國大選的反轉大戲后，目前的民調並不代表最終的結局，還得靠候選人接下來的表現。

但總的來說，除了黃教安，其餘四位候選人對薩德的態度都趨於中立偏反對。可以預見的是，新總統上台後，韓國在部署薩德的立場應該會有所變化。

外事兒最後想說的是，部署薩德對中韓都沒有好處，希望韓國能審慎考慮。