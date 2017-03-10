韓國憲法法院通過總統彈劾案 朴槿惠被罷免北京新浪網 (2017-03-10 10:24)
中新網3月10日電 據外媒報導，韓國憲法法院2017年3月10日上午宣布總統彈劾案最終判決結果，總統彈劾案獲得通過，朴槿惠被立即免去總統職務。朴槿惠也成為了韓國歷史上第一位被成功彈劾的總統。
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