日本自衛隊與美軍航母在東海聯合演習北京新浪網 (2017-03-10 09:30)
[環球網報導 記者 王歡]據日本共同社3月10日報導，據美日政府相關人士透露，以美國海軍「卡爾·文森」號為核心的航母打擊群，從本周開始在東海海域與日本海上自衛隊進行了聯合演習。
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