[環球網報導 實習記者 王晨] 據韓聯社3月10日報導，韓國憲法法院10日上午11時（日期:10時）將宣判韓國總統朴槿惠彈劾案的審判結果。面對記者圍堵，法院相關人士表示，我們無話可說。

該人士還稱，泄露法院評議的相關內容或判決內容都是犯罪行為。包括法院代院長李貞美在內的8名法官9日下午召開了第7次評議，法官們回看並整理了判決書草案內容。本次審判將會進行現場直播，並通過網上抽籤的方式選出24個旁聽名額。

此外，法院將國會提出的13個彈劾理由整理成五項。第一，由於崔順實等秘密組織的干政行為，朴槿惠違反國民主權主義、法治主義等憲法原則；第二，介入民間企業的人事並不當降職公務員等濫用權力；第三，在報導鄭潤會事件的過程中侵犯輿論自由；第四，違反生命權保護義務（歲月號事件）行為；第五，收受賄賂等違反刑法行為。