韓總統彈劾案審判在即 韓媒細數朴槿惠5大罪狀北京新浪網 (2017-03-10 09:30)
[環球網報導 實習記者 王晨] 據韓聯社3月10日報導，韓國憲法法院10日上午11時（日期:10時）將宣判韓國總統朴槿惠彈劾案的審判結果。面對記者圍堵，法院相關人士表示，我們無話可說。
該人士還稱，泄露法院評議的相關內容或判決內容都是犯罪行為。包括法院代院長李貞美在內的8名法官9日下午召開了第7次評議，法官們回看並整理了判決書草案內容。本次審判將會進行現場直播，並通過網上抽籤的方式選出24個旁聽名額。
此外，法院將國會提出的13個彈劾理由整理成五項。第一，由於崔順實等秘密組織的干政行為，朴槿惠違反國民主權主義、法治主義等憲法原則；第二，介入民間企業的人事並不當降職公務員等濫用權力；第三，在報導鄭潤會事件的過程中侵犯輿論自由；第四，違反生命權保護義務（歲月號事件）行為；第五，收受賄賂等違反刑法行為。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
米之朵甜點房．原味 法式 甜點．甜點手作坊．蛋糕 甜點 麵包．甜點叉．費列羅 甜點 禮盒．甜點勺．甜點架．心甜點．甜點．甜點杯．甜點 烤箱．甜點熊．馬卡龍甜點．馬卡龍 甜點．甜點 水鑽．甜點盤．基本款甜點．巧克力 甜點 烘焙．江浙甜點糖蓮藕．Selene 甜點叉．米詩堤甜點王國．食品 甜點．法式甜點．一人份 甜點．印花 迷你 甜點．甜點對策．金龍 套餐 甜點
- LICORNE瞳系列率真女錶-(LI008LWWI)明亮白
- 【OBAKU】吾愛之名時尚米蘭帶錶(V186LXVLMV)
- ZERORH+ 一字美學光學無框眼鏡★時尚雙色鏡腳★ ITER RH088 0
- MANSTYLE 愛的蜜語 0.10ct南非天然鑽石對戒
- TISSOT PRS 200 Steven Stamkos 限量競賽計時腕錶-銀 T0674
- 【COACH】皮革壓印LOGO直條紋拉鍊長夾(藍白咖)
- ROBERU 《日本手工》輕皮革相機背帶-棕
- 白金漢 Billingham 225 側背包.-送拭鏡筆
- 【新東陽】櫻花蝦薄脆片肉乾75g*20包
- ALBA PRESTIGE 超薄美學時尚腕錶(ATAU91X)-黑/28mm
梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了【中央社】
朴槿惠留宿青瓦台不「退房」 或因私宅沒暖氣【北京新浪網】
無人機將加入「空中間諜」戰隊【北京新浪網】
美軍艦艇反制小型艦艇騷擾利器【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》