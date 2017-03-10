印尼逮捕54名電信詐騙嫌犯？其中18人來自台灣北京新浪網 (2017-03-10 09:30)
[環球網報導 記者 張驁]台灣「中央社」3月9日報導稱，印尼警方與台灣警方合作，在雅加達查獲兩處電信詐騙機房，逮捕54名詐騙嫌犯，其中18人為台灣籍，其餘36名來自中國大陸。
雅加達警察局局長伊利亞萬（Mochamad Iriawan）當天在記者會上表示，詐騙集團冒充為警察或檢察官，要求受害人匯款至指定賬戶。
印尼警方表示，台灣「警政署」刑事警察局根據可靠情報，發現有台灣民眾跨海到印尼從事詐騙犯罪。台當局「駐印尼代表處」警察聯絡官提供相關情資給印尼警方，並成立項目小組。
9日，印尼警方破獲該詐騙集團，逮捕以徐姓及傅姓等人為首的詐騙嫌犯。警方在現場查獲大批的手機、筆記本電腦、護照以及大陸民眾個人資料等證據。
伊利亞萬表示，警方接下來會和移民局合作，討論遣返台籍詐騙嫌犯事宜。
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