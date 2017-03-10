韓總統彈劾案宣判在即 在野黨稱應尊重宣判結果北京新浪網 (2017-03-10 09:17)
中新網3月10日電 據韓媒報導，韓國總統彈劾案宣判進入倒計時，執政黨已進入非常狀態，在野黨重申，各方要尊重憲法裁判所對總統彈劾案的宣判結果。
自由韓國黨非常對策委員會9日上午召開非公開會議，指示國會議員、國會外黨協委員長和黨務工作者進入緊急待命狀態。自由韓國黨首席發言人金明淵表示，無論發生什麼情況，自由韓國黨都將迅速予以應對。
而在野圈紛紛主張，不論憲法裁判所作出何種裁定，都要予以尊重。
共同民主黨國會代表禹相虎表示，無論結果如何，都會接受。
國民之黨國會代表朱升鎔表示，相信憲法裁判所定會彈劾總統，將有秩序地整理總統被彈劾后的局面。
正黨代表鄭柄國表示，憲法裁判所的宣判應結束衝突局面，而不應成為新的導火線。
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