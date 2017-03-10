中新網3月10日電 據韓媒報導，美國國務院當地時間9日談及韓國憲法裁判所審判總統彈劾案時表示，韓美兩國將持續保持鞏固的友好關係。

美國國務院代發言人馬克·托納當天在接受媒體電話採訪時，在回答「朴槿惠總統彈劾案審判結果對韓美關係造成的影響」詢問時作出了上述表示。他說，美國將不會對韓國國內問題進行評論。

馬克·托納說，美國政府重視其他國家政府政權更迭和新領導層成立，美國今後將會為加強與韓國的關係作出努力。他還說，韓美兩國將保持鞏固的同盟關係，沒有任何關係能與韓美同盟關係相比。