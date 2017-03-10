中新網3月10日電 綜合報導，德國警方9日稱，德國西部城市杜塞爾多夫的中央火車站發生持斧襲擊事件，導致7人受傷。警方稱，已經逮捕了一名嫌犯，此次事件看起來是一次隨機攻擊，嫌疑人可能「有心理問題」。

警方消息稱，一名嫌犯「隨機攻擊」人群，導致至少7人受傷，其中3人傷勢嚴重。

這名嫌犯隨後從火車站附近的立交橋上跳下后被捕。襲擊者受重傷，正在醫院接受治療。這名男子36歲，居住在附近的伍珀塔爾市，警方稱其「似乎有心理問題」。

此前有報導稱已有2人被捕，但警方隨後撤回了關於第二人被捕的報告，稱他們認為這個人是單獨行動的

德國警方未透露被捕嫌犯細節或他們的可能動機。警方還指出，目前沒有進一步攻擊的嚴重威脅，警方仍在車站和周邊地區進行搜查。