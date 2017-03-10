韓媒:李在鎔在預審中全盤否認指控北京新浪網 (2017-03-10 08:30)
[環球網報導 記者 魏悅] 韓聯社3月9日報導稱，首爾中央地方法院9日進行三星電子副會長李在鎔行賄案首次預審，李在鎔方面全盤否認指控。
李在鎔因涉嫌向總統朴槿惠親信崔順實行賄被批捕。其辯護人主張，負責調查親信門的獨立檢察組提交的公訴書違反「起訴書一本主義」，公訴書本身是違法的。
「起訴書一本主義」是指檢方提起公訴時，除了向法院提交公訴書外，不應添加可影響法院裁決的文件。
李在鎔的辯護人列出了具體事例，如檢方提到愛寶樂園可兌換債券案，且未經調查總統直接引述李在鎔與朴槿惠單獨會面內容等。
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