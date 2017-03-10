原標題：韓憲法法院備兩份判決書

韓國憲法法院定於10日11時（日期:10時）對總統朴槿惠彈劾案作出判決。

消息人士透露，憲法法院的法官們9日進入判決前的最後準備階段，正在起草兩份不同的判決書。

預計朴槿惠不會出庭

新華社電 韓國憲法法院2月27日結束對朴槿惠彈劾案最後一次庭審后，2月28日啟動閉門評議。連日來，8名法官幾乎每天都在討論案情，準備草擬判決書。

據憲法法院內部消息人士說，由於8名法官預計在10日上午進行最終表決，判決結果可能到最後一刻才揭曉，法官們事先準備了兩份完全不同的判決書。

其中一份判決書內容為通過彈劾案。若宣讀的是這份判決書，朴槿惠將立即被免去總統職務，成為韓國歷史上首位被彈劾的總統，下屆總統選舉將在60天內舉行。另一份判決書內容為駁回彈劾案。若這份判決書生效，朴槿惠將復職直至今年12月任滿。

由於此案受到韓國全國高度關注，將直播宣判。

預計朴槿惠本人將不會出庭。她的一名幕僚表示，朴槿惠已經把該說的話說完了，將冷靜淡定等待宣判。

法官不再匿名投票

與2004年盧武鉉彈劾案不同的是，根據修改後的相關法律，法官們將不再匿名投票，每一名法官的意見都將被公之於眾。

隨著朴槿惠的命運即將揭曉，在野黨陣營9日發聲，要求朴槿惠保證接受憲法法院的裁決結果。

共同民主黨黨鞭禹相虎說：「朴槿惠作為總統所能扮演的最後一個角色就是接受任何判決結果，以確保國家團結。」他同時表示，比起判決本身，在野黨陣營更擔憂判決公佈后可能引發的狀況。

從執政黨分裂出來的在野黨正黨也敦促朴槿惠作出保證。正黨方面說，朴槿惠應宣布願意接受任何判決結果，以避免出現最壞的情況。

面對在野黨方面的呼籲，執政黨自由韓國黨9日保持沉默，召開閉門會議。一些政界分析人士表示，執政黨陣營正在採取「按兵不動」的策略，等待判決結果公佈后再予以應對。（張旌）