韓憲法法院備兩份判決書北京新浪網 (2017-03-10 04:09)
原標題：韓憲法法院備兩份判決書
韓國憲法法院定於10日11時（日期:10時）對總統朴槿惠彈劾案作出判決。
消息人士透露，憲法法院的法官們9日進入判決前的最後準備階段，正在起草兩份不同的判決書。
預計朴槿惠不會出庭
新華社電 韓國憲法法院2月27日結束對朴槿惠彈劾案最後一次庭審后，2月28日啟動閉門評議。連日來，8名法官幾乎每天都在討論案情，準備草擬判決書。
據憲法法院內部消息人士說，由於8名法官預計在10日上午進行最終表決，判決結果可能到最後一刻才揭曉，法官們事先準備了兩份完全不同的判決書。
其中一份判決書內容為通過彈劾案。若宣讀的是這份判決書，朴槿惠將立即被免去總統職務，成為韓國歷史上首位被彈劾的總統，下屆總統選舉將在60天內舉行。另一份判決書內容為駁回彈劾案。若這份判決書生效，朴槿惠將復職直至今年12月任滿。
由於此案受到韓國全國高度關注，將直播宣判。
預計朴槿惠本人將不會出庭。她的一名幕僚表示，朴槿惠已經把該說的話說完了，將冷靜淡定等待宣判。
法官不再匿名投票
與2004年盧武鉉彈劾案不同的是，根據修改後的相關法律，法官們將不再匿名投票，每一名法官的意見都將被公之於眾。
隨著朴槿惠的命運即將揭曉，在野黨陣營9日發聲，要求朴槿惠保證接受憲法法院的裁決結果。
共同民主黨黨鞭禹相虎說：「朴槿惠作為總統所能扮演的最後一個角色就是接受任何判決結果，以確保國家團結。」他同時表示，比起判決本身，在野黨陣營更擔憂判決公佈后可能引發的狀況。
從執政黨分裂出來的在野黨正黨也敦促朴槿惠作出保證。正黨方面說，朴槿惠應宣布願意接受任何判決結果，以避免出現最壞的情況。
面對在野黨方面的呼籲，執政黨自由韓國黨9日保持沉默，召開閉門會議。一些政界分析人士表示，執政黨陣營正在採取「按兵不動」的策略，等待判決結果公佈后再予以應對。（張旌）
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 白金漢 Billingham Hadley Pro Bag 相機側背包.
- NIXON Unit Tide 飆悍美式軍風運動腕錶-錶帶藍綠/43mm
- NIXON RANGER CHRONO集英捍衛雙眼計時腕錶-黑X銀/45mm
- 【SEIKO】精工太陽能簡約時尚皮帶男錶-中金(SNE372P1)
- NIXON THE SENTRY 38 SS 精品潮流設計指針錶-黑x咖啡/38mm
- Kappa 閃耀羅馬不鏽鋼時尚腕錶-黃x金/35mm
- 【satana】都會知性側肩包(紫水晶)
- Kappa 耀眼黑潮魅力時尚腕錶-紅/45mm
- 【SEIKO 精工】Presage 羅馬假期機械錶(4R36-04E0C 皮帶款
- 【CITIZEN】超越時尚光動能藍牙腕錶-黑(BZ1006-82E)
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》