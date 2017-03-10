「伊斯蘭國」最高頭目東躲西藏或無暇督戰北京新浪網 (2017-03-10 04:09)
原標題：「伊斯蘭國」最高頭目東躲西藏或無暇督戰
新華社電 伊拉克政府軍與「伊斯蘭國」的摩蘇爾之戰打得正酣之時，美國和伊拉克情報人士分析，這一極端組織的最高頭目巴格達迪或許已經不再指揮這場關鍵戰役，而是為了保命在沙漠中東躲西藏。
不過，分析人士指出，抓捕巴格達迪絕非易事，因為他吸取了另外兩名「恐怖大亨」的教訓，選擇使用多名信使並且在出行過程中注意更換車輛。
據美國和伊拉克情報人員透露，雖然尚不清楚巴格達迪的藏身之所，但從他近段時間沒有公開發佈視頻以及「伊斯蘭國」在摩蘇爾戰役中節節敗退的情況來看，巴格達迪很可能已經離開摩蘇爾，而將戰役指揮權移交「伊斯蘭國」的當地頭目。
巴格達迪近年來首次公開露面就是在摩蘇爾，他在那裡宣布建立「伊斯蘭國」。去年11月，他曾在一段錄音中號召武裝人員不要撤退，死守摩蘇爾。不過，巴格達迪本人及其助手均未公開評論今年1月摩蘇爾城東被伊拉克政府軍收復一事。
伊拉克軍方最後一次針對巴格達迪行蹤所作報告顯示，2月13日，伊拉克空軍F－16戰機對伊西部靠近敘利亞邊界的一處地點實施空襲，巴格達迪據信在那裡會見手下。
（杜鵑）
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上一則：2016年美國人權紀錄
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