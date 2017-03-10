針對CIA竊聽事件美政府展開刑事調查北京新浪網 (2017-03-10 04:09)
原標題：針對CIA竊聽事件美政府展開刑事調查
新華社電 在「維基揭秘」網站發佈近9000份有關美國中央情報局黑客工具的文件后，美國聯邦政府8日啟動對這一泄密事件的刑事調查。
據多名匿名美國官員說，美國聯邦調查局與中情局將合作展開調查，主要調查文件是由中情局僱員還是外部承包商外泄給「維基揭秘」，以及「維基揭秘」是否還有其他未發佈的文件。
此外，還有美媒報導說，兩個機構還將評估此次事件造成的損害。
美國白宮發言人斯派塞當天在例行記者會上拒絕證實這些文件的真實性，但強調機密文件外泄事件應該成為「一大擔憂」。
斯派塞說，這類泄密事件損害美國的安全，「我們將會找出泄露機密信息的人，將按法律最大限度地起訴他們」。
「維基揭秘」網站7日發佈了近9000份據稱屬於美國中央情報局的機密文件，顯示中情局網路情報中心擁有超過5000名員工，總共設計了超過1000個黑客工具。這些工具可秘密侵入手機、電腦乃至智能電視等眾多智能設備。
對此，蘋果公司稱「維基揭秘」爆料的大部分漏洞最近已被修復，建議用戶升級至最新的操作系統版本；微軟表示，正在緊急研究這一事件。
（林小春）
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