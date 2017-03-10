原標題：聯合國報告：美警槍殺非洲裔堪比種族恐怖主義

國務院新聞辦公室9日發表的《2016年美國的人權紀錄》稱，美國的種族歧視遭到聯合國嚴厲譴責，並援引聯合國人權理事會的一份報告稱，「警察槍殺非洲裔及其帶來的心理創傷使人聯想起過去私刑處死的種族恐怖主義行為。對國家暴力行為免予刑罰已經造成了當前的人權危機，必須作為緊急事項予以處理。」

人權紀錄稱，聯合國人權理事會非洲裔問題專家工作組2016年1月9日至29日在美國進行調查後，對諸如警察槍殺非洲裔美國人、校警粗暴對待非洲裔學生、針對非洲裔群體的暴力被免予刑罰、帶有種族偏見的刑事司法系統、非洲裔被不成比例地大規模監禁以及因貧困被刑事定罪等問題表示了嚴重關切。

人權紀錄援引現任聯合國非洲裔問題工作組負責人弗朗斯女士的話強調：「和其他人口相比，非洲裔美國人幾乎在所有人類發展指標如預期壽命、收入和財富、教育水平、住房、勞動就業，甚至食品安全等方面都存在著固化的差距。這些差距所體現的結構性歧視在事實上構成了非洲裔充分實現自己人權的巨大障礙。」

人權紀錄繼續援引上述專家工作組的調查報告指出，美國政府未能履行保護非洲裔權利的責任，制度性和結構性種族主義的持續存在，對非洲裔公民權利、政治權利、經濟社會文化權利造成了負面的影響。

報告重點批評了警察暴力以及刑事司法系統中的種族歧視行為。大量案例證明執法人員存在暴力執法與過度使用致命武力的問題，而這些行為大多被免予刑事處罰。

人權紀錄援引上述報告稱，警察對手無寸鐵的非洲裔的殺戮，只是司法體系中普遍存在的種族偏見的冰山一角。