原標題：2016年美國人權紀錄

國務院新聞辦公室9日發表《2016年美國的人權紀錄》《2016年美國侵犯人權事記》，回應美國發佈的「國別人權報告」。

人權紀錄分為導言、生命人身權利受到嚴重侵犯、政治權利遭到踐踏、中低收入群體生活狀況堪憂、種族歧視愈演愈烈、婦女兒童老年人權利缺乏應有保障、粗暴侵犯他國人權等部分。人權事記約1.6萬字。

新華社電 當地時間3月3日，美國國務院發佈《2016年國別人權報告》，繼續以「人權裁判官」自居，揮舞「人權大棒」，對世界各國人權狀況品頭論足、橫加指責，而對美國自身存在的嚴重人權問題則全然不顧。

事實說明，2016年美國的人權狀況在一些重要方面繼續呈惡化趨勢。「自由女神」背後不絕於耳的槍聲，愈演愈烈的種族歧視問題，以及金錢政治主導下的選舉鬧劇，使自詡的「人權衛士」以自己的行為戳穿了其編造的人權「神話」。

美國存在的人權問題

人權紀錄從不同方面列舉了美國存在的人權問題：

——涉槍犯罪持續高發，監禁率居高不下。

——貧富差距不斷擴大，中低收入群體生活狀況堪憂。過去30年將近70%的收入流入到最富有的10%的人的腰包，中產階級規模出現拐點式萎縮。

——種族主義持續存在，種族關係日趨惡化。

——婦女兒童老年人權利保障狀況未見改善，弱勢群體權利受到嚴重侵犯。兒童貧困率居高不下，680萬名10－17歲的青少年處於食品匱乏狀態。虐待老年人事件時有發生，每年約有500萬老年人遭到虐待。

——侵犯他國人權現象屢有發生，肆意濫殺無辜。非法關押和虐待他國囚犯問題遲遲未得到解決。

——拒絕批准核心國際人權公約，拒不接受聯合國有關人權決議草案。美國至今仍未批准《經濟、社會和文化權利國際公約》《消除對婦女一切形式歧視公約》《兒童權利公約》和《殘疾人權利公約》等核心國際人權公約。

1.美涉槍案持續高發

2016年，美國政府槍支管控不力，執法部門濫用權力，犯罪得不到有效遏制，公民權利特別是生命權利受到嚴重威脅，人身權利持續受到侵犯。

據美國槍支暴力檔案室發佈的《2016年槍支暴力傷亡統計》，全年共發生槍擊事件58125起，其中大的槍擊事件385起，共造成15039人死亡，30589人受傷。

2.美非裔被槍殺概率是白人的2.5倍

2016年，美國種族關係日趨惡化，白人警察槍殺非洲裔事件頻繁發生，執法司法領域存在明顯的種族歧視，少數種族在就業和收入方面與白人存在系統性差距，在學校和社會生活中遭遇各種隱性和顯性的種族歧視。非洲裔美國人被警察槍殺的概率是白人的2.5倍。

3.金錢政治主導美國選舉

2016年，金錢政治和權錢交易主導美國選舉，競選過程謊言充斥，鬧劇不斷，政治權利無法保障，民眾抵制和抗議活動此起彼伏，充分暴露了美國民主的虛偽本質。

人權紀錄說，《華盛頓郵報》網站披露，截至2016年11月底，民主黨和共和黨提名的總統候選人的籌款分別達到14億和9.32億美元。美國有線電視新聞網認為，2016年的美國選舉是「金錢贏得一切的一年」，是「有錢人的黃金時代」。

4.美非裔和白人收入差距很大

少數族裔在就業和收入方面與白人的差距持續擴大，並援引《紐約每日新聞》網站2016年9月21日報導指出，非洲裔和白人的收入差距已經達到近40年來最嚴重的地步。

人權紀錄稱，美國勞工統計局數據顯示，2016年12月非洲裔的失業率接近白人的兩倍，拉美裔的失業率比白人高出35%以上。

5.美國依然粗暴侵犯他國人權

2016年，美國依然粗暴侵犯他國人權，空襲造成大量平民傷亡，海外監聽項目侵犯他國公民隱私權，在世界多處設立監獄非法關押虐待囚犯。

人權紀錄指出，據空中戰爭跟蹤組織統計，2014年8月8日至2016年12月19日，美國空襲伊拉克7258次，空襲敘利亞5828次，造成733起平民死亡的事件。

同時，非法關押和虐待他國囚犯問題遲遲未得到解決。

6.美國中產階級規模出現拐點式萎縮

2016年，美國社會兩極分化更加嚴重，成年人全職工作比例創1983年以來最低水平，收入差距持續擴大，中產階級規模出現拐點式萎縮，底層民眾生活境況日趨惡化。

英媒2016年5月17日報導，美國500強公司首席執行官的收入是普通工人平均收入的340倍，普通工人2015年的收入扣除物價因素，與50年前幾乎沒有差別。