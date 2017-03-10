原標題：安倍 「地價門」賠了夫人又折兵

日本首相安倍晉三「地價門」事件中，夫人安倍昭惠受牽連深陷輿論漩渦。調查顯示，除了曾擔任森友學園經營的「瑞穗之國小學院」（原名為安倍晉三紀念小學）名譽校長外，安倍昭惠至少在20個團體擔任或曾經擔任名譽職位，其中有團體被指因此「蒙恩」，享受優待。安倍也因此屢次遭在野黨質疑，對此，安倍辯稱安倍昭惠掛職皆為「個人行為」，不接受相關指責。

安倍護短遭質疑

「我妻子是（區別於公職人員的）個人。你們把她當成犯人似的，令我很不高興，」安倍3月1日在參議院預算委員會上反駁道。當時，日本共產党參議員小池晃正就安倍昭惠與森友學園理事長籠池泰典的關係問題向安倍提問。

森友學園創辦的瑞穗之國小學院被曝空手套地，僅花200萬日元（約合12萬元人民幣）就拿到大阪府豐中市一塊價值9.53億日元（約合5758萬元人民幣）的土地，並且獲得超過1億日元政府補貼。安倍昭惠原先擔任該小學名譽校長，但在「地價門」問題曝光後作罷。

《朝日新聞》8日報導指出，與歷任首相夫人相比，安倍昭惠屬於活躍派。在安倍任職期間，她25次跟隨安倍出訪，參與出席社會活動也相對更多。安倍昭惠8日在東京參加演講時抱怨說，「我去很多地方參加活動，那些媒體不報導，他們只挑出問題的報導」。

安倍一再強調他的妻子並非公職人員，在安倍昭惠2015年參拜靖國神社時，安倍也以此為由規避在野黨追責。

多個機構涉「蒙恩」

據《朝日新聞》報導，除瑞穗之國小學院外，安倍昭惠還擔任福岡市鈴蘭會名譽會長、「伊勢麻」振興協會顧問、全國殘疾人輔助犬峰會名譽會長……據統計，安倍昭惠擔任或曾擔任名譽職位的團體至少20個。

福岡市鈴蘭會曾向森友學園下設塚本幼兒園出售教材。這所幼兒園要求入園兒童背誦軍國主義時代的《教育敕語》，其右傾教育方針在日本備受批判。鈴蘭會宣傳負責人稱，安倍昭惠從2009年該會成立伊始便擔任名譽會長，「昭惠夫人有人氣，幫助我們做各種宣傳」。與此同時，該負責人否認安倍昭惠與教材買賣有關。

另一家安倍昭惠擔任名譽園長的神戶市「御影國際幼兒園」也曝出問題。民進黨議員福島伸享8日指出，經營這家幼兒園的私立教育機構「加計學園」2017年1月剛剛獲得國家戰略特區計劃參與資格，計劃在愛媛縣今治市新建岡山理科大學的獸醫學部。今治市政府為此將向加計學園無償提供市價36.7億日元（2.22億元人民幣）的土地，即便新設獸醫學部的提案曾被政府否定。國家戰略特區計劃是安倍經濟學的支柱之一，參與者享受政策福利。

劉秀玲（新華社專特稿）