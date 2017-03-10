原標題：特朗普提名洪博培任駐俄大使

美國白宮官員8日說，正為競選助手被懷疑「通俄」而煩惱的總統唐納德·特朗普決定提名前駐華大使洪博培出任駐俄羅斯大使。

按照幾名白宮官員向「政治」網站等媒體披露的消息，洪博培已經在為接受提名「走程序」，只待特朗普正式宣布。

此前一段時間，就有傳言說洪博培將出任駐俄大使，或被提名為常務副國務卿、擔任國務院「二把手」。不過白宮一直緊把口風，不予證實。

洪博培是共和黨人，曾任猶他州州長。成為駐俄大使，這將成為他第三個大使任務。此前在喬治·H·W·布希政府中，他曾於1992到1993年擔任駐新加坡大使。2009年被時任美國總統貝拉克·奧巴馬提名為駐華大使，任職至2011年4月辭職，2016年曾率團訪問中國。

卸任駐華大使后，洪博培參選2012年總統選舉，但未能獲得黨內提名。

作為「建制派」共和黨人，洪博培並非特朗普「鐵杆」，甚至還在去年10月特朗普涉嫌侮辱女性的「穢語視頻」曝光后呼籲他退選。他甚至建議，時任印第安納州州長的邁克·彭斯接替特朗普參選總統。

洪博培當時告訴《鹽湖城論壇報》：「在這場『逐底競爭』的大選中，當國家面臨如此關鍵時刻，而又有如此多的人試圖尊重初選結果，那麼是時候讓彭斯州長來接棒(競選總統)了。」

近年來美俄關係不斷惡化，去年美國總統大選期間，美國政府多次指責俄羅斯黑客干預美國大選。CNN報導，洪博培上任后也將繼續面對兩國錯綜複雜的問題。

綜合新華社、中新網

■人物資料

洪博培，2009年至2011年任美國駐華大使。洪博培1960年3月26日出生於美國加利福尼亞州帕洛阿爾托市，是家中長子。父親喬恩·M·亨茨曼是著名企業家、美國最大化學公司亨茨曼公司創始人。洪博培1987年大學畢業后，曾進入父親創辦的亨茨曼集團，擔任過集團董事長和CEO。但洪博培對經商毫無興趣，沒多久就離開父親的公司。但他卻在政治上顯示了天賦，一躍成為里根總統的白宮助理。2012年，辭任美國駐華大使的洪博培加盟福特，成為董事會成員。

抗議特朗普 希拉蕊搭檔之子遭拘

美國總統唐納德·特朗普宣誓就職以來，針對他的示威抗議活動依舊頻發，不時有抗議者因過激行為被警方逮捕。最近，前總統候選人希拉蕊·柯林頓的競選搭檔蒂姆·凱恩之子也牽涉其中，引發輿論關注。對這一事件，凱恩回應稱，尊重兒子的政治立場。

事發明尼蘇達州聖保羅市，當地警察局發言人史蒂夫·林德斯8日證實，凱恩之子林伍德·邁克爾·凱恩在抗議特朗普的示威中與警方發生肢體衝突，被警方逮捕。

當月3日，明尼蘇達州議會大樓傳出爆竹聲。警方出警后，遭遇林伍德等5人抵抗。警員使用了化學噴霧並給了林伍德膝蓋一腳。在議會大樓的花園，林伍德被摁倒在地，而後帶走。

林伍德為凱恩次子，現年24歲。他被警方羈押於拉姆西縣成年人拘留中心，7日獲釋。聖保羅檢察長塞繆爾·克拉克8日接受路透社採訪時表示，他正審查這一案件，可能以輕罪起訴林伍德。

對上述事件，前民主黨副總統候選人、弗吉尼亞州聯邦參議員凱恩表示，尊重孩子的政治立場。

去年7月，希拉蕊選定凱恩為競選搭檔。在去年11月的總統選舉投票中，希拉蕊-凱恩搭檔獲得48.2%的全國選票，比特朗普-彭斯多出近300萬張選票，但因選舉人票數落後而競選失敗。

陳立希（新華社專特稿）