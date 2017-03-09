（中央社記者楊淑閔台北 9日電）你知道光不只照明，還能診斷出原位期皮膚癌並治療它嗎？還有感測器能為時尚設計注入精準的色彩調配嗎？國家實驗研究院公布10集科普影片，11日上午8時在53頻道試播2個週末 4集。



國家實驗研究院今天公布費時3年製播的「永不妥協--實驗室的挑戰故事」終於完成，共10集，每集30分鐘，將從3月11日上午8時起，在53頻道先試播2個週末、首4集。



就像當初被委託製播的製作人袁瑗所說，科學是很硬的東西，要怎麼呈現出科學家們經歷過那麼多失敗，永不妥協後所完成的研發成果呢？



她說，她構思由一位名為小飛的13歲小女孩作為引子，透過她思考生活所遇問題，觀察科學家解決問題的過程，讓更多人內心親近科學，進而再浮現出過去的孩子會說出「我想當科學家」的話來。



今天國研院並安排片中的2位科學家，示範科學如何改善、增進人類的生活及生命質感。



國研院儀器科技研究中心研究員張漢釗說，歐美人士愛曬太陽，相對容易有皮膚癌發生，因此已普遍在醫學臨床上運用不同波段的光，擦藥後，先進行診斷，再做光照治療，讓患者早期發現、早期治療，不用動刀治療，國內的中國醫藥大學已經引進運用，而國研院也已能自製。



他並說，日前來台宣傳金鋼狼影片的影星休傑克曼就傳有皮膚癌，而光診斷可以在原位期，即潛伏期，還看不出症狀就診斷出來，因為所擦的藥會產生氧化作用，進而出現代謝堆積物，光照時就會出現感應顏色；接下來用光照治療，連吃藥都不用，更無需動刀受苦。



他也說，相對於歐美普遍使用光診療，台灣只有使用5-ALA藥物擦試後搭配最後階段的光治療，少掉中間的光診斷，治療精準度落差會很大，恐怕會再有癌病變症兆出現。



國研院晶片中心研究員黃俊銘則示範感應器結合影像軟體的運用，可以精準感應色彩、空間等，加上軟體量化的數據展現，結合在時尚圈，可讓服裝或室內設計師更精準的揮灑色彩，創作出絕妙好作品，孕育出設計大師。



他並舉例，像是日前外電報導總是化妝才出門的日本女性，若是在家透過視訊開會，就可以運用化妝軟體，本人不用真的上妝，視訊另一頭的人看到的她是上過妝、好氣色的樣子；另外，現在百貨賣場或網購通路使用的試穿服裝軟體，也是運用他所展現的感應基礎科學軟體升級後，所設計出的產品。



他還說，其實他也看到這類基礎科學已經運用在現在的科學教育上，已有學生加以升級，設計出唇彩試用軟體，可供虛擬通路運用。



對於以上的故事有趣嗎？還想知道科學家如何克服3000公尺深度，潛入深海探測地球等故事嗎？記得收看「永不妥協—實驗室的挑戰故事」。1060309