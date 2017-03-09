（中央社記者鍾榮峰台北9日電）高雄水情拉緊報，20日擬第一階段限水。日月光表示，高雄廠區中水廠因應生產不成問題，並不受限水措施影響。



經濟部上午召開106年旱災經濟部災害緊急應變小組第一次工作會議，水利署會後召開記者會指出，未來若無明顯降雨，高雄地區20日起將轉為黃燈，實施第一階段限水。



對此日月光表示，自從2015年中水廠完工使用至今，高雄廠區工業回收用水總共回收約326萬噸。



日月光指出，目前每天10000噸工業回收用水，因應生產不成問題，並不受限水措施所影響。



日月光指出，中水回收廠運用中水回收技術，回收排放水至各廠區，達到水資源循環再利用功效，未來高雄廠全廠製程水回收率將可達到90%以上。



日月光高雄與中壢廠區的中水回收廠於2015年正式運轉，到去年2016年7月底，共回收超過420萬噸水，相當於1680座奧林匹克標準游泳池水量，目前第二期計畫持續進行中。



日月光積極投入水資源保護和儲存，其中2015年日月光共回收超過1300萬噸的水，3年內增加幅度高達66%。1060309