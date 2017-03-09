日月光有再生水廠 不怕高雄鬧水荒中央社 (2017-03-09 14:34)
（中央社記者鍾榮峰台北9日電）高雄水情拉緊報，20日擬第一階段限水。日月光表示，高雄廠區中水廠因應生產不成問題，並不受限水措施影響。
經濟部上午召開106年旱災經濟部災害緊急應變小組第一次工作會議，水利署會後召開記者會指出，未來若無明顯降雨，高雄地區20日起將轉為黃燈，實施第一階段限水。
對此日月光表示，自從2015年中水廠完工使用至今，高雄廠區工業回收用水總共回收約326萬噸。
日月光指出，目前每天10000噸工業回收用水，因應生產不成問題，並不受限水措施所影響。
日月光指出，中水回收廠運用中水回收技術，回收排放水至各廠區，達到水資源循環再利用功效，未來高雄廠全廠製程水回收率將可達到90%以上。
日月光高雄與中壢廠區的中水回收廠於2015年正式運轉，到去年2016年7月底，共回收超過420萬噸水，相當於1680座奧林匹克標準游泳池水量，目前第二期計畫持續進行中。
日月光積極投入水資源保護和儲存，其中2015年日月光共回收超過1300萬噸的水，3年內增加幅度高達66%。1060309
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
米之朵甜點房．原味 法式 甜點．甜點手作坊．蛋糕 甜點 麵包．甜點叉．費列羅 甜點 禮盒．甜點勺．甜點架．心甜點．甜點．甜點杯．甜點 烤箱．甜點熊．馬卡龍甜點．馬卡龍 甜點．甜點 水鑽．甜點盤．基本款甜點．巧克力 甜點 烘焙．江浙甜點糖蓮藕．Selene 甜點叉．米詩堤甜點王國．食品 甜點．法式甜點．一人份 甜點．印花 迷你 甜點．甜點對策．金龍 套餐 甜點
- 美國富及第Frigidaire 桌上型智慧節能洗碗機 白 FDW-5003T
- 【ORIN】流行個性元素 嚴選牛皮布料拼接粗低跟長靴(黑色)
- Manstyle 幸福滋味黃金小套鍊 (約1.77錢)
- 【SHARP夏普】水活力自動除菌離子空氣清淨機(KC-JD50T-W)
- 【日本直人木業】VICTOR鄉村風53cm床頭櫃
- 【日本直人木業】JOES經典6尺收納雙人加大床組
- 【Z-TEK】HDMI 1.4 A公對A公 高畫質 鍍金傳輸線 30M HM-ZE6
- 【Embrace英柏絲】5cm乳膠床墊-雙人5尺 天然馬來西亞乳膠床
- 【預購Kenneth Cole】2017男舒適純棉灰紅藍混搭四角內褲3件
- 【法國Terraillon】法國耐壓玻璃板料理電子秤-艷麗紅(MY CO
國產手機拍照新標杆 索尼全新感測器IMX400全解析【北京新浪網】
任天堂Switch或已被破解：NVIDIA要背鍋【北京新浪網】
《新彈丸論破V3》將於9月26日登陸Steam平台【北京新浪網】
iPhone 8採用國產屏幕的可能性進一步加大？【北京新浪網】
玩家推薦又耐玩又配置要求不高的單機遊戲【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》