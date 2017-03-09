2月台灣發生證券商遭受DDoS攻擊，導致網站壅塞，大量股民無法網路下單，必須使用電話交易，同時證券商受到駭客勒索，不付款就再次攻擊，恐導致大量損失，台灣大哥大、安碁資訊、Arbor共同推出「資安戰警」服務，阻斷大量惡意連結。

台灣大哥大副總經理劉建倫表示，企業面對資訊安全威脅，應該由網路源頭服務開始，當大量惡意連結出現，能在網路源頭阻斷，就可確保後端頻寬，資訊傳輸就能保持穩定，但「資安戰警」不同防火牆概念，反而類似空氣清淨機與淨水器。

電腦防火牆必須設定特定標的，但DDoS攻擊通常是正常來源，受到駭客入侵發動，單純採用防火牆根本難以防範，台灣大哥大資安戰警能夠主動分析資訊特徵，一旦發現惡意流向或資料，可以立刻攔阻，讓正常資料通過。

台灣大哥大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，2017年至今已發生多起重大資安事件，首次大規模證券商集體遭受DDoS攻擊勒索、中小學遭駭客入侵恐嚇等，多位資安專家均認為，資安防禦能力的提升已是企業必要且首要之務。

Arbor Networks台灣區總經理金大剛表示，結合台灣大哥大合作建置電信級多層次DDoS防禦服務，提供從骨幹端至Edge端的電信等級防禦，透過主動偵測與分析機制，在企業網路資源遭DDoS攻擊時，可即時偵測並有效防禦。

金大剛補充，同時提供全程不間斷的監控管理機制，搭配即時主動告警及分析報表平台、中文化統計分析及圖示化資訊，讓企業客戶可即早分析可能的威脅，大幅提升客戶的網路防禦能力。