第70屆世界衛生大會(WHA)預計於5月底在瑞士日內瓦召開，衛福部長陳時中表示，目前我國還尚未收到邀請函，衛福部與外交部正「積極爭取、全力準備」。對於衛福部前部長林奏延去年在WHA演說時未提到「台灣」2字，引發外界批評，陳時中表示，他個人非常喜歡把台灣掛在嘴上，若有可能，會盡量替台灣發聲。

世界衛生大會(WHA)預計於5月22日至31日在瑞士日內瓦召開，衛福部去年遲至5月9日、網路報名截止日當天才拿到邀請函，今年能否獲邀仍是未知數。

衛福部長陳時中9日在立法院衛環委員會答覆國民黨立委蔣萬安質詢時表示，目前我國尚未收到邀請函，仍在全力爭取中。陳時中：『(原音)(如果沒有收到，部長還是會組團到世衛大會？)我想目前的努力方向是「積極爭取、全力準備」。』

衛福部前部長林奏延去年在WHA發表演說時，沒有提到「台灣」而引發批評，蔣萬安問陳時中，若今年能獲邀請函而得以在大會上演說，會不會提到台灣？陳時中表示，他個人非常喜歡把台灣掛在嘴上，但需根據外交部及國安會的相關討論而定，他強調，若有機會，會盡量替台灣發聲。陳時中：(如果既然都收到邀請函，有這樣的機會面對世衛大會的會員，結果你還要聽其它單位、國安單位告訴你能不能說，你沒有辦法決定？)有關這個問題，事實上是總統的權責，當然我是非常想要講，而且非常要尊重台灣的民意，那盡量在有可能的地方，我都會把替台灣發聲的事情掛在心上。』

對於陳時中的回應，蔣萬安指出，陳時中若出席WHA是代表國家，若最後國安單位評估不適合就不說台灣，將令人失望，他呼籲陳時中能堅持自己的想法，只要有機會就盡量替台灣發聲。