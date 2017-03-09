英雄聯盟過情人節 領巧克力召喚專屬情人中央社 (2017-03-09 11:52)
（中央社記者韓婷婷台北9日電）白色情人節將到，《英雄聯盟》特別推出「情人養成計劃」限定活動，玩家於活動期間至召喚峽谷、咆嘯深淵進行5 V 5玩家對戰，勝場即可獲巧克力，並有機會賺造型、英雄。
Garena宣布情人養成計劃，要讓玩家召喚自己的專屬情人，玩家只要於活動期間至召喚峽谷、咆嘯深淵進行5 V 5玩家對戰，勝場即可獲得巧克力。玩家可以隨時進貢巧克力，領取超值獎勵，有機會獲得海克斯科技寶箱組或是永久造型、英雄。
活動時間即日起至2017年3月20日中午12：00。遊戲模式為玩家 VS 玩家：召喚峽谷、咆嘯深淵。（限時模式、自訂對戰不列入紀錄）。1060309
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