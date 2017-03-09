降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥事件，衛福部長陳時中表示，原廠今天(9日)開始將全面回收市面上的藥品，更換新藥，衛福部也將加強查驗，確保市面上沒有其它的偽藥。陳時中並指出，衛福部將加快腳步，在今年底完善「藥品追溯追蹤系統」，以加強對藥品的風險管理。

全台逾57萬人使用的降血脂藥「冠脂妥」遭不法集團仿冒，爆發偽藥事件。衛福部長陳時中9日在立法院衛環委員會報告偽藥處理情形時表示，衛福部是在2日接到通報，3日就進行查核，4日確認為偽藥，當天中午就宣布停止供應，讓事件不再擴大，並全力配合檢調辦案。衛福部也跟原廠協調，請原廠全面換藥，9日上午原廠藥就會開始到貨。陳時中：『(原音)原廠全面更換藥品，無論真假全面下架回收，所以從今天起在市面上看到的都是新的產品。』

至於外傳包括降血糖藥「佳糖維」及降血脂藥物「力清之」和「維妥力」也有偽藥，陳時中說，衛福部將加強查驗，確保市面上沒有其它的偽藥。陳時中：『(原音) 目前這些都在檢調的掌握之中，就我們看到的，它事實上跟這一批偽藥有很大的不同，跟冠脂妥有很大的不同，做的很不像，流通的可能性很低，但也避免它真的有流出來，所以食藥署在這幾天也加強抽驗，在市面上也沒有看到相關的產品。』

陳時中也表示，經過此次教訓，衛福部將加強藥品通路的管理，落實優良藥品的運銷制度。他指出，衛福部食藥署已於去年公布「藥品追溯追蹤系統」管理辦法，但目前僅納入疫苗、肉毒桿菌、血液製劑3種藥品，衛福部將加快腳步，希望在今年(2017年)能完善制度，納入更多品項，以加強對藥品的風險管理。