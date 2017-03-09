台灣大學論文疑似違反倫理，科技部部長陳良基昨（8）日於立法院表示，正規畫成立「研究誠信辦公室」，讓學術研究能有規則可循。今（9）日他接受廣播媒體專訪解釋，相關概念來自美國，且「誠信」相較「倫理」更具體。

陳良基表示，美國NIH（國立衛生研究院）於20多年前發現，生物科技研究恐怕有潛在爭議，因此額外組成「研究誠信辦公室」，制訂規則讓學者有依據遵循，且「誠信」二字更加具體，一般民眾就能理解，「倫理」則相對空泛。

陳良基強調，相信台灣99.9％學者都相當正直做事，但制訂學術研究規則，能夠讓研究者更加瞭解界線，「研究誠信辦公室」成立在科技部下，除更能瞭解國外科技發展脈絡，研究數據處理規範也會更加明確。

另一方面，學術界長期仰賴科技期刊，作為升等評鑑主要工具，陳良基特別說明，未來將打破慣例，讓發展實做與應用型學者，也能擁有相同升等條件，基礎研究固然重要，但學術研究金費常來自納稅人，回饋社會也應該受到重視。