鴻海看過來 東芝防技術外流用這兩招中央社 (2017-03-09 10:29)
（中央社記者鍾榮峰台北 9日電）鴻海布局日本東芝記憶體還有很多關要過。日媒報導，為防技術外流到中國大陸的風險，東芝規劃有意參與投標的企業，需揭露資金來源及是否有轉賣計畫。
日本每日新聞報導，東芝（Toshiba）規劃3月底決定出售旗下半導體事業的輪廓大致浮現，每日新聞取得東芝向有意參與競標企業提出的投標資料文件。
報導指出，東芝提出活用三重縣四日市工廠、以及追求成長與強化競爭力的合作夥伴等條件，作為基本方針。
此外對於有意投標的企業，報導指出東芝希望提出對目前日本國內員工的雇用計畫、研發和生產開發據點的布局規劃等內容。
為了抵禦技術外流到中國大陸的風險，報導指出，東芝也向有意參與競標的企業，提出必須揭露明示資金來源的條件，也要說明收購後是否有轉賣的計畫。
報導指出，日本國內對東芝記憶體技術會不會外流到中國大陸，充滿憂慮，因此對於收購後東芝記憶體是否轉賣，採取一定程度的規定限制。
報導表示，東芝在相關資料中也提出2017年度開始3年半的半導體投資計畫，投資規模將達1.2兆日圓，且規劃2016到2021年度銷售額倍增到1兆8059億日圓的計畫。
鴻海集團總裁郭台銘日前表達對投資東芝記憶體（Toshiba Memory）的意願，他指出東芝和鴻海可合作，鴻海很有誠意。
他表示，鴻海可協助東芝營運記憶體，東芝記憶體可到中國大陸設廠，核心技術可留在日本。
不過日本財經網站現代商業（gendai.ismedia.jp）日前報導，日本經濟產業省幹部透露，希望東芝旗下半導體事業賣給蘋果（Apple），而不是鴻海。
日本朝日新聞8日報導，東芝半導體競標作業將於3月底截止，包括同業、投資基金和大企業等，目前有超過10家企業和基金單位對東芝半導體競標有興趣。
東芝2月24日董事會通過分拆旗下半導體新公司協議，稱為東芝記憶體（Toshiba Memory）的新公司，相關分拆協議將於3月30日股東臨時會上提請通過，預計4月1日生效。
東芝考慮向第三方資金釋出大部分東芝半導體股份，規劃在2017會計年度（到2018年3月底為止）早期完成相關作業程序。
日本媒體先前報導，東芝不排除全數出售旗下半導體記憶體股權的可能性。1060309
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