今年正好iPhone推出10周年，外傳蘋果將推出紀念機款，除功能大幅更新外，可能首次採用OLED螢幕，然而日本iPhone情報網站Macotakara指出，蘋果可能推出iPhone 7s與iPhone 7s Plus外，還有高階機款「iPhone Edition」。

Macotakara 指出，iPhone Edition目前仍在研發階段，有許多原型機，眾多風聲傳出「玻璃機」，很可能只是其中之一，其他還有金屬機、白色陶瓷機、AMOLED、有無HOME鍵等，因此iPhone Edition實際推出恐怕仍有一段時間。

Macotakara強調，iPhone 7s與iPhone 7s Plus可能將於9月亮相，雖然iPhone Edition可能同時公布，但實際開賣時間恐怕晚很多，因原型機最終定案，才開始採購零件組裝，恐怕會比其他兩款新機更耗時。

目前iPhone Edition基本設計概念，可能有5吋螢幕、雙鏡頭、無線充電、Lightning連接埠，至於玻璃外殼或曲面螢幕等各種訊息，可能是不同原型機資訊外流，並且有一項新推測，很可能與HTC U Ultra與LG X Screen相同採用雙螢幕。