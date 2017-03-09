iPhone高階10周年紀念機 上市時間恐延後NOWnews今日新聞 (2017-03-09 10:18)
今年正好iPhone推出10周年，外傳蘋果將推出紀念機款，除功能大幅更新外，可能首次採用OLED螢幕，然而日本iPhone情報網站Macotakara指出，蘋果可能推出iPhone 7s與iPhone 7s Plus外，還有高階機款「iPhone Edition」。
Macotakara 指出，iPhone Edition目前仍在研發階段，有許多原型機，眾多風聲傳出「玻璃機」，很可能只是其中之一，其他還有金屬機、白色陶瓷機、AMOLED、有無HOME鍵等，因此iPhone Edition實際推出恐怕仍有一段時間。
Macotakara強調，iPhone 7s與iPhone 7s Plus可能將於9月亮相，雖然iPhone Edition可能同時公布，但實際開賣時間恐怕晚很多，因原型機最終定案，才開始採購零件組裝，恐怕會比其他兩款新機更耗時。
目前iPhone Edition基本設計概念，可能有5吋螢幕、雙鏡頭、無線充電、Lightning連接埠，至於玻璃外殼或曲面螢幕等各種訊息，可能是不同原型機資訊外流，並且有一項新推測，很可能與HTC U Ultra與LG X Screen相同採用雙螢幕。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
米之朵甜點房．原味 法式 甜點．甜點手作坊．蛋糕 甜點 麵包．甜點叉．費列羅 甜點 禮盒．甜點勺．甜點架．心甜點．甜點．甜點杯．甜點 烤箱．甜點熊．馬卡龍甜點．馬卡龍 甜點．甜點 水鑽．甜點盤．基本款甜點．巧克力 甜點 烘焙．江浙甜點糖蓮藕．Selene 甜點叉．米詩堤甜點王國．食品 甜點．法式甜點．一人份 甜點．印花 迷你 甜點．甜點對策．金龍 套餐 甜點
- 【P&W名錶收藏盒】【黑色霧皮】 手工精品 10只裝錶盒 雙層
- 【EMEME】掃地機器人吸塵器。貝殼機(SHELL 100)
- MANSTYLE 舞動真愛 0.30ct八心八箭鑽戒
- 【PLAYBOY】Grace 優雅宣言系列 2WAY小手提包(氣質米白)
- 【HOLA】HOLA 雪倪雙層遮光半腰窗簾-粉 270x165cm
- Kappa 魅力三眼不鏽鋼時尚腕錶-銀x玫瑰金/32mm
- EDIFICE 精準時刻賽車計時黑離子IP腕錶(EFR-526BK-1A2)-黑X
- elegantsis Army 特務風雲日期時尚腕錶-黑x銀/47mm
- 《花絮》雙人100%奧地利天絲TENCEL八件式兩用被床罩組
- MANSTYLE 魔法仙女 0.71ct南非天然鑽戒
國產手機拍照新標杆 索尼全新感測器IMX400全解析【北京新浪網】
任天堂Switch或已被破解：NVIDIA要背鍋【北京新浪網】
《新彈丸論破V3》將於9月26日登陸Steam平台【北京新浪網】
iPhone 8採用國產屏幕的可能性進一步加大？【北京新浪網】
玩家推薦又耐玩又配置要求不高的單機遊戲【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》