億光日亞化專利戰 億光：捍衛客戶權益中央社 (2017-03-09 09:09)
（中央社記者江明晏台北9日電）億光針對日亞化白光LED美國專利號US 5998925與US 7531960，在美國密西根東區地方法院提起專利無效及不侵權主張。億光並強調訴訟案件均仍進行中。
億光表示，該二專利分別為YAG螢光粉用於LED與螢光粉濃度相關專利。美國密西根東區地方法院於一審確認日亞化所主張權利項全部無效。除美國之外，台灣智慧財產局也做出日亞化白光LED專利無效決定。
億光重申上述勝訴事實不變，不受影響，億光強調，並與德國歐司朗(Osram)簽署白光LED專利交叉授權協定，億光產品已使用歐司朗的專利技術。
億光已針對日亞化歐洲白光專利EP 936682號 (德國DE 69702929 號專利)提起專利無效程序，目前正審理中，億光相信該專利具有充分的無效理由，終將被判無效。此外，該專利將於2017年7月29日期滿。
針對日亞化 3月8日的說法，億光堅信產品未侵害日亞化專利，將協助客戶應訴，捍衛客戶權益。前述億光贏得勝訴判決的事實不變，不受影響。億光重申尊重智慧財產權之一貫立場，全力捍衛客戶及股東權益。1060309
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
米之朵甜點房．原味 法式 甜點．甜點手作坊．蛋糕 甜點 麵包．甜點叉．費列羅 甜點 禮盒．甜點勺．甜點架．心甜點．甜點．甜點杯．甜點 烤箱．甜點熊．馬卡龍甜點．馬卡龍 甜點．甜點 水鑽．甜點盤．基本款甜點．巧克力 甜點 烘焙．江浙甜點糖蓮藕．Selene 甜點叉．米詩堤甜點王國．食品 甜點．法式甜點．一人份 甜點．印花 迷你 甜點．甜點對策．金龍 套餐 甜點
國產手機拍照新標杆 索尼全新感測器IMX400全解析【北京新浪網】
任天堂Switch或已被破解：NVIDIA要背鍋【北京新浪網】
《新彈丸論破V3》將於9月26日登陸Steam平台【北京新浪網】
iPhone 8採用國產屏幕的可能性進一步加大？【北京新浪網】
玩家推薦又耐玩又配置要求不高的單機遊戲【北京新浪網】