（中央社記者江明晏台北9日電）億光針對日亞化白光LED美國專利號US 5998925與US 7531960，在美國密西根東區地方法院提起專利無效及不侵權主張。億光並強調訴訟案件均仍進行中。



億光表示，該二專利分別為YAG螢光粉用於LED與螢光粉濃度相關專利。美國密西根東區地方法院於一審確認日亞化所主張權利項全部無效。除美國之外，台灣智慧財產局也做出日亞化白光LED專利無效決定。



億光重申上述勝訴事實不變，不受影響，億光強調，並與德國歐司朗(Osram)簽署白光LED專利交叉授權協定，億光產品已使用歐司朗的專利技術。



億光已針對日亞化歐洲白光專利EP 936682號 (德國DE 69702929 號專利)提起專利無效程序，目前正審理中，億光相信該專利具有充分的無效理由，終將被判無效。此外，該專利將於2017年7月29日期滿。



針對日亞化 3月8日的說法，億光堅信產品未侵害日亞化專利，將協助客戶應訴，捍衛客戶權益。前述億光贏得勝訴判決的事實不變，不受影響。億光重申尊重智慧財產權之一貫立場，全力捍衛客戶及股東權益。1060309