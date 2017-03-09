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幾天前的全國兩會上，泰禾集團董事長黃其森明確表示，未來將減少公開市場拿地的比例，更多以併購的方式儲備土地。

觀點地產網 以往土地招拍掛中表現「勇猛」的泰禾，開始轉變為併購合作低調風格。

3月8日，泰禾集團股份有限公司一連發佈三個公告，披露其最新併購的三個項目。

當天，通過股權收購的方式，泰禾共計斥資約25.42億獲得位於濟南、杭州的13宗地塊，新增土地儲備約85.36萬平方米。

觀點地產新媒體注意到，對於此次收購的三個項目，泰禾均表示，主要為了「增加項目土地儲備，有利於拓展公司房地產項目資源，提升公司品牌影響力。」

回望前兩年，規模訴求強烈的泰禾曾是土地招拍掛市場最活躍的一分子之一，但在公開市場高價地頻出、政府限地價措施隨之而來的情況下，泰禾去年開始卻漸漸將重心轉移到了併購上。

「合作開發有利於降低開發風險，發揮強強合作的優勢。」泰禾曾在年報中如是表示。幾天前的全國兩會上，泰禾集團董事長黃其森更是明確表示，未來將減少公開市場拿地的比例，更多以併購的方式儲備土地。

25.42億三連購

觀點地產新媒體查閱公告發現，3月8日當天，泰禾分別收購了濟南東都項目資產、杭州富陽銀湖街道野風山項目51%權益以及達盛集團旗下的達盛置業有限公司70%股權，所需代價共計25.42億元。

其中，濟南東都項目資產為泰禾全資子公司錦興置業向濟南信豪房地產及濟南泰悅房地產簽署協議收購，在東都項目資產的評估值約10.17億元的基礎上，錦興置業合計以約10.2億元購買東都項目資產。

資料顯示，該東都項目資產位於濟南市歷城區奧體中路與工業北路交叉口東，由濟南信豪開發建設，於2014年及2015年相繼建成，包括東都國際廣場、東都尚城區域內部分地上建築、地下設施、車位等資產。

觀點地產新媒體獲悉，此次交易的標的即東都項目資產包括兩宗商住地塊中未出售的房產、地下設施、車位，總建築面積約88712.03平方米。土地使用權終止日期為商業2051年9月29日；住宅2081年10月12日。

其中可售住宅面積為13964.96平方米，可售寫字樓面積為14624.34平方米，可售商鋪面積為9854.05平方米，可售公寓面積為44397.78平方米，可售儲藏室面積為5870.9平方米，可售車位1532個，此外，還有42套已出租的商鋪及公寓。

泰禾全資子公司濟南中維置業又以約4.27億向濟南泰悅房地產收購其持有100%股權的達盛置業70%股權。

據此，泰禾獲得達盛置業旗下位於章丘市經十東路以北，潘王路以西，總佔地面積為272431平方米的6宗目標地塊，該6宗地塊用途為住宅用地，容積率為地上1.2-1.8、地下小於1.5。

且收購完成後，達盛置業將設董事會，董事會成員由3人組成，泰禾委派2人，濟南泰悅房地產委派1人。泰禾委派的董事將擔任達盛置業董事長及法定代表人併兼任總經理。

與此同時，泰禾的全資子公司福州泰禾運成置業又斥資約6.71億，向杭州富陽銀湖街道野風山項目的開發主體杭州富陽野風樂多和杭州多樂分別收購51%、25.5%的股權。

因富陽樂多為杭州多樂的控股公司，持有其50%股份，完成收購后，泰禾運成置業也將直接和間接持有杭州多樂51%股份。同時泰禾運成置業還約以4.32億元向野風房地產、浙江野風收購對項目公司51%比例的等額債權。

收購完成後，泰禾將獲取杭州富陽銀湖街道野風山項目51%權益，收購股權及債權代價共計約11.03億元，並向項目公司委派3名董事，其中一名擔任董事長及法人代表。

觀點地產新媒體獲悉，該野風山項目為2010年取得，位於位於杭州富陽區銀湖板塊，為杭州最早別墅開發片區，項目包含了5宗地塊，土地總面積約為49.25萬平方米，綜合容積率為1，土地用途為住宅及商業。

目前其中一宗地塊已完成建設並交付，另一宗地塊一期住宅部分已封頂並預售，二期部分已開發建築面積約25.91萬平方米。該項目尚未開發總計容建築面積為25.29萬平方米，剩餘用地面積約合487.91畝。

三個項目的收購交易全部完成後，泰禾將在濟南及杭州總計補充土地儲備約85.36萬平方米。泰禾方面在公告中表示，此次併購主要為了增加公司土地儲備，拓展項目資源同時提升公司品牌影響力。

從地王到併購

值得注意的是，泰禾提到，杭州富陽銀湖街道野風山項目綜合容積率為1，但已開發部分容積率較高，因此剩餘待開發部分容積率僅0.78，「適合於開發公司院子系高溢價產品」，意味著該項目將被開成泰禾在杭州的第二個院子系項目。

因而在消息傳出后，泰禾集團相關人士即在朋友圈稱，「泰禾院子實現13城21院戰略布局。」

據觀點地產新媒體了解，在泰禾已布局的這21院中，通過併購或合作落地的其實也不在少數。

以華東區域為例，除了最新獲得的野風山項目外，目前泰禾在華東區域的6個院子項目中，3個均為近一年內的新增的合作項目。

從2014年的「六城八院」到如今的「13城21院」，泰禾正利用合作來替代招拍掛拿地實現快速的擴張。

而延伸至院子系以外的全部項目可以發現，前兩年曾在熱門一二線城市重金創下多個高價地塊記錄的泰禾，已將其擴張策略中重心逐漸轉移至併購、合作。觀點地產新媒體就此聯繫泰禾集團相關人士時，其亦表示未來泰禾將更多通過合作併購的方式擴張。

觀點地產新媒體翻查泰禾年報獲悉，2015年泰禾共在北京、深圳、杭州等地獲得6塊土地，其中兩個為合作開發項目。截至2015年底，其已拿地未開工建築面積為297.13萬平方米。

2016年上半年，泰禾在北上深及蘇州等城市共計新增11塊土地，其中合作開發的項目已達8個，包括上海新江灣項目、北京昌平南邵0303-07項目、福州長樂項目等。截止2016年6月30日，泰禾的土地儲備為451.0536萬平方米，比2015年底增加逾150萬平方米。

「合作開發有利於降低開發風險，發揮強強合作的優勢。」泰禾在年報中如是表示，因此未來還會加大戰略投資併購和項目合作開發力度。

有分析指出，除了降低開發風險，通過合作的方式降低獲取土地的成本也是泰禾改變策略的主要原因。

早在2015年12月通過收購49%股權及代建的方式獲得「杭州院子」時，泰禾集團負責人就曾透露，通過代建等方式轉型成為輕資產房企是公司的一項重大戰略決策。

2016年9月，泰禾便是以代建的方式參與到信達30.3億元拿下的深圳坪山新區住宅項目，除了無需支付土地及項目開發費用，還可將總銷售收入的百分之三作為代建收入，按泰禾在在三季報中預估的銷售收入為65億算，其將在合作期限內獲得1.95億的委託建設費用。

近日，泰禾集團董事長黃其森以全國政協委員的身份參加兩會時，也明確地表示，在目前的市場導向下，泰禾將更多以併購的方式進行土地儲備，至少不會在近期去拿「地王」。

一二線熱門城市土地資源稀少，招拍掛土地價格越來越高，尤其去年以來多地政府都先後出台政策控制高價地的出現，使得獲取土地的難度及成本都在不斷上升，因而去年泰禾80%左右的新增土地均通過併購獲得。

「今年也不會再經常出現在公開市場上參與拿地」，黃其森表示，因融資方面的調控，今年很多中小企業可能會出現資金緊張的問題，給泰禾的併購機會也會隨之增加，「哪怕小股操盤，控股，都是多贏的局面。」

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