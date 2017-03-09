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萬達廣場正式簽約落地南京板橋新城 總投資30億

南京板橋新城官微透露，3月7日，南京市板橋新城管委會與大連萬達商業地產股份有限公司簽訂了《南京市板橋新城萬達廣場項目投資框架協議》。這也意味著，去年6月份關於萬達廣場進駐板橋新城的傳言最終得到落實。

觀點地產新媒體查詢發現，此次簽署的萬達廣場項目選址於南京市雨花台區板橋新城，信大產業園以北、新城大街以南、寧蕪鐵路以東、新林大道以西，佔地面積約80畝，建築面積約10萬平方米，總投資約30億元。

該項目計劃打造成集休閑、購物、文化娛樂於一體的大型城市綜合體，包括大型購物中心、國際影城、室內商業步行街在內的多種業態。

目前，萬達廣場在南京正在運營的項目包括位於建鄴、江寧、新街口的三個項目。另外，根據媒體此前報導，萬達也已正式確認進入溧水、六合二區，總投資額均為50億元。

華潤置地45.3億攬濟南14地塊建商業文化綜合體

3月8日，濟南CBD14宗地塊推向土地市場公開拍賣。最終，華潤置地（濟南)有限公司以45.3億元的底價將14宗地全部收入囊中。

華潤置地則表示，成功摘得濟南奧體CBD經十東路以北，奧體西路以西地塊，將打造全新商業文化綜合體。

據觀點地產新媒體查詢，2017-G016至2017-G029共14宗經營性建設用地位於濟南經十東路以北、奧體西路以西，面積29.32萬平方米，約440畝。根據掛牌文件要求，土地競得人須承諾在2017-G016地塊建設230米超高層建築，在2017年12月底之前開工，開工后四年內竣工。

此外，土地競得人須在片區地塊內引入劇場、知名文化特色品牌等文化產業，並自持運營不少於兩座分別為1300座和500座的劇場及一座面積為18000平方米的家庭娛樂中心。

據地產新媒體過往報導，2月21日華潤置地還以15.6億摘得了瀋陽鐵西區東北製藥總廠地塊。土地面積11.03萬平方米，容積率不大於2.2、大於1.0，商業比例不大於10%，規劃用途為居住用地。