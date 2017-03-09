【澤平宏觀】內外需向好新周期，警惕被動加息——點評2月進出口數據

文：方正宏觀任澤平 聯繫人：熊柴

事件：以美元計，2月出口同比-1.3%，預期14%，前值7.9%；進口同比38.1%，預期20%，前值16.7%；貿易帳-91.5億，預期270億，前值512.7億。以人民幣計，2月出口同比4.2%，預期14.9%，前值15.9%；進口同比44.7%，預期25.2%，前值25.2%；貿易帳-604億，預期1720億，前值3540億。

點評：

1）核心觀點：因春節因素、成本上升及貿易環境和結構變化等影響，2月出口下滑，但1-2月同比增長4%，高於去年同期的-21%和去年全年的4%。因美歐經濟加速、出口訂單回升，出口趨勢向好，但美國加息預期、中美貿易戰、英國脫歐、歐洲法德大選等使得國際環境依然複雜。因內需復甦、價格上漲及低基數效應影響，2月進口大超預期。美國經濟正從復甦走向過熱，中國經濟從過去長達6年的衰退走向經濟L型的小周期復甦，中美經濟周期不同軌。美聯儲3月15日議息會議臨近，加息預期強烈。需要警惕國內被動跟隨「加息」，緊貨幣寬信用。大類資產從債市向股市輪動，新周期新牛市。維持戰略看多A股結構性牛市：新周期+低估值真成長。

2）或因春節因素、成本上升及貿易環境和結構變化等影響，2月出口下滑，但全年出口仍有望好於去年。出口不及預期的原因可能在於如下三個方面：其一，春節因素影響。從工作日看，今年2月比去年同期多1天。但是，春節因素影響企業的生產節奏，節前趕工出口、節后恢復生產備貨。其二，包括勞動力成本在內的各種成本上升。農民工工資上漲多發生在春節后，去年三四線城市地產銷量火爆，可能引起節后中西部民工向東部的流動規模減少，勞動力供給不足進一步推動成本上升，邊際削弱出口產品競爭力。其三，中國貿易環境、貿易結構或發生變化。與中國出口下滑形成反差的是，2月韓國、中國台灣出口增速均明顯上升。並且，由於中國台灣出口同樣存在春節因素，這表明春節因素的影響可能不是最關鍵的。

1-2月累計看，出口增長4.0%。從總體上看，外需向好，全年出口有望好於去年。2016年下半年以來，美歐日PMI指數持續回升。衡量全球貿易走勢的波羅的海乾散貨指數從去年2月的低值290回升至去年11月的峰值1257，2月14日降至685，3月7日回升至1077。2月，中國外貿出口先導指數為40.2，較上月上升1.2，連續四個月環比上升。不過，由於中美貿易戰風險等，國際環境依然嚴峻複雜。

3）因內需復甦、價格上漲及低基數效應影響，2月進口大超預期。除節后恢復生產備貨因素外，2月進口大超預期的原因還在於：其一，內需復甦。2月中採製造業PMI指數為51.6，高於預期和前值。其二，價格上漲。雖然近期大宗商品價格較為平穩，但同比漲幅依然較高，2月CRB指數均值同比上漲12.7%。其三，低基數效應。按美元計，去年同期進口同比-13.7%，為去年次低值。

4）除對香港、台灣、東盟出口增速上升外，對其他主要貿易國家（地區）出口增速均下滑。2月，對美國、歐盟和日本的的出口增速由正轉負，分別為-4.2%、-5.8%、-7.8%，分別較前值下降10.6、8.8、17.1個點。對印度、澳大利亞、俄羅斯的出口增速分別為-4.2%、-16.4%、-6.0%，分別較前值下降9.7、22.4、31.9個點。對加拿大、巴西、南非的出口增速分別為-12.3%、7.5%、-7.4%，分別較前值下降24.9、34.6、27.2個點。對韓國的出口增速基本維持不變，2月份錄得11.2%，較上月小幅回落0.1個點。對香港、台灣、東盟的出口增速由負轉正，分別為11.3%、18.0%、1.9%，分別較上月上升25.6、20.5、2.7個點。

5）價格上漲推高主要大宗商品進口金額增速。2月進口鐵礦石數量為8349萬噸，環比回落、同比增長13.4%，較上月上升1.5個點；進口金額（以美元計）增速107.9%，上升22.4個點。進口鋼材數量為109萬噸，與上月持平；進口金額增速25.9%，上升15.3個點。進口原油、成品油數量分別為3178萬噸、239萬噸，環比均回落，同比下降0.1%、9.5%，較上月回落27.6、7.2個點；進口金額增速分別為69.4%、28.7%，小幅回落2.9、3.3個點。去年2月是鐵礦石、原油、成品油、鋼材等大宗商品價格的階段性低點。今年2月鐵礦石、原油、成品油、鋼材價格（以美元計）分別同比上漲為83.3%、69.5%、42.1%、7.4%，較上月分別上升17.6、34.4、7.1、13.1個點。

6）貿易賬戶自2014年3月以來首次轉為逆差。2月人民幣匯率企穩，外匯儲備餘額30051.2億美元，重返3萬億美元關口，終結此前連續7個月下跌的態勢，貿易賬戶轉為逆差表明外儲增加的來源並非是貿易，可能是其他因素引起的結匯問題。