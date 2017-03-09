地方換屆后，基建投資會否超預期？——解讀「兩會」財政政策

文：方正宏觀任澤平 聯繫人：馮明

導讀

在防風險和匯率貶值壓力並存的情況下，宏觀調控所倚重的工具已由貨幣政策轉向財政政策。我們結合「兩會」《政府工作報告》《財政預算草案》以及財政部長肖捷記者會的最新信息，梳理分析2017年度財政政策。

摘要

1、從宏觀調控角度來看，2017年財政政策的定調是要「更加積極有效」。從預算增速和赤字率等指標來看，一般公共預算內財政政策在「量」上基本符合預期，並無明顯突破；亮點在於兩方面：一是預算外准財政的加碼，如地方政府專項債和政府性基金大幅增加；二是財稅政策更加追求質量，在「結構性」上做文章。

2、2017年全國一般公共預算收入與2016年執行數同比增長5%；支出同比增長6.5%。財政收支增速缺口相對收窄（2015-17年分別為7.4%、2.9%、1.5%）。財政赤字23800億元，比2016年高出2000億元，但仍留有530-760億空間。中央赤字與地方赤字仍按照上年65：35的比例進行劃分。

地方政府專項債增至8000億（未納入赤字），比上年翻了一倍。全國政府性基金預算支出比去年多出8622億元，增速高達18.4%。

3、《草案》中2017年財政政策的第一項任務是「繼續實施減稅降費政策，進一步減輕企業負擔」。包括：「營改增」 + 針對小微企業和科技型中小企業結構性減稅 + 其他涉企減費項目。靜態比較顯示，2017年企業減負總規模約為1.06萬億元。

4、在基準情形下，9%-10%的名義GDP增速要求2017年基建投資增速須達到16.4%，高於上年0.7個百分點；投資增量為2.5萬億元。實際中，考慮到地方政府換屆周期、信貸超預期、PPP醞釀成熟等因素，預計全年基建投資規模或將達到18萬億元。增量基建投資對應的資金來源包括：預算內資金、地方債、城投債、專項建設基金、銀行貸款、PPP等。我們分別作了展望。

5、除了繼續完善「營改增」之外，財稅改革在2017年可能難有大的實質性進展。房地產稅未列入2017年立法安排。個稅改革仍在設計論證。

目錄



1 預算赤字留有空間，政府性基金支出大增

2 減稅降費規模超萬億

3 財政支持基建投資

3.1 基建投資規模或達18萬億以上

3.2 多元資金並舉支持基建投資

4 財稅改革暫無實質性進展

正文

從宏觀調控角度來看，2017年財政政策的定調是要「更加積極有效」。從預算增速和赤字率等指標來看，一般公共預算內財政政策在「量」上基本符合預期，並無明顯突破；亮點在於兩方面：一是預算外准財政的加碼，如地方政府專項債和政府性基金大幅增加；二是財稅政策更加追求質量，在「結構性」上做文章。

1 預算赤字留有空間，政府性基金支出大增

從宏觀調控角度來看，2017年財政政策的定調是要「更加積極有效」。表現在兩方面：一是增支，二是減收。收支缺口須由赤字填補。

與2016年執行數相比，全國一般公共預算收入168630億元，同比增長5%；一般公共預算支出19.49萬億元，同比增加6.5%。財政收支增速均低於我們預計的名義GDP增速（10%左右）。

財政收支增速缺口相對收窄。減收增支是財政政策發揮逆周期調控的須要。2015年以來，財政支出增速持續高於財政收入增速。不過，這一缺口正在相對收窄，2015-17年分別為7.4%、2.9%、1.5%。

預算赤字留有空間。一般公共預算收支差額為23800億元，比2016年高出2000億元。《關於2016年中央和地方預算執行情況與2017年中央和地方預算草案的報告》（以下簡稱「草案」）中報告的預算赤字率為3%，與上年度持平；但如果按照9%-10%的名義GDP增速計算，得到的赤字率僅為2.93%-2.91%。也就是說，預算收支差額23800相對於3%預算赤字率而言是留有空間的，如果經濟增速符合預期，即便實際執行赤字超出23800的預算，赤字率也不會突破3%紅線。財政赤字預留空間約為530-760億元。

中央赤字與地方赤字仍按照上年65：35的比例進行劃分。除此之外，還包括未納入赤字的8000億地方政府專項債，比上年翻了一倍。

值得注意的是，全國政府性基金預算支出比去年多出8622億元，增速高達18.4%。2016年這一數字僅為11.7%。多出的部分幾乎全部為「國有土地使用權出讓收入相關支出」（8063億元），這筆支出除了用於拆遷安置費用之外，其餘部分都將投資於基建。

2 減稅降費規模超萬億

根據《草案》，2017年財政政策的第一項任務就是「繼續實施減稅降費政策，進一步減輕企業負擔」。

「營改增」自2016年5月1日全面推開試點，全年降稅規模為5736億元。2017年在此基礎上將再減少企業稅負3500億元左右。

結構性減稅計劃主要是對小微企業和科技型中小企業減稅：

1． 擴大小微企業享受減半徵收所得稅優惠的範圍，年應納稅所得額上限由30萬元提高到50萬元；

2． 科技型中小企業研發費用加計扣除比例由50%提高75%，千方百計使結構性減稅力度和效應進一步顯現。

其他列入計劃的涉企減費項目包括：

1． 全面清理規範政府性基金，取消城市公用事業附加等基金，授權地方政府自主減免部分基金。

2． 取消或停徵中央涉企行政事業性收費35項，收費項目再減少一半以上，匯總公佈中央和地方行政事業性收費目錄清單。

3． 進一步清理規範經營服務性收費。

4． 適當減低「五險一金」有關繳費比例。《草案》預計2017年將全面再減少涉企收費2000億元。

我們的測算顯示：與不減稅降費的情形靜態比較，2017年企業減負總規模約為1.06萬億元。

3 財政支持基建投資

3.1 基建投資規模或達18萬億以上

通過對支出法GDP細項進行敏感性分析，我們的測算顯示：

（1）在消費和凈出口增速與去年持平的情況下，9%-10%的名義GDP增速要求2017年的固定資產投資（不含農戶）增速為6.99%-7.97%。上限接近2016年實際增速7.9%。這與國家發改委預計的65萬億元固投規模相近，也與各省投資計劃匯總數基本相當。

（2）根據歷史數據及我們對明年房地產和製造業的展望，分別假設房地產投資增速2%-3%、製造業投資增速5%-6%、其他投資增速7%，那麼可以進一步推算出，為保持9%-10%的名義GDP增速，今年基建投資增速應不低於11.7%-17.6%，對應的基建投資的增加量為1.8萬億元-2.7萬億元之間。在基準情形下，2017年基建投資增速須達到16.4%，高於上年0.7個百分點；投資增量為2.5萬億元（圖表4）。

上述情形只是根據預期增長目標的模型推演，實際中，考慮到地方政府換屆在2016年下半年以來基本完成，每五年均有一次地方投資衝動，2016年底-2017年初信貸社融超預期，相當一部分投向地方融資平台和PPP基建項目。我們預計今年固定資產投資增速會高於上述16.4%的基準預測，全年基建投資規模或將達到18萬億元。

3.2 多元資金並舉支持基建投資

增量基建投資大致對應如下幾個資金來源：

預算內資金：主要是國有土地使用權出讓收入相關支出的8063億元增量資金。

地方債：預計2017年地方債發行規模達到7萬億，其中置換債6.2萬億，新增債券8000億（地方政府專項債2015-17的發行規模分別為1000億、4000億、8000億元）。

城投債：2014年和2015年城投債的發行規模均為1.8萬億，2016年為2.5萬億。受地方政府債務管理趨嚴的影響（政策導向是在增加地方政府專項債的同時限制城投債），預計2017年城投債發行規模與2016年相當，在2.5萬億上下，難有較大突破。

專項建設基金：2015年9月，由國家開發銀行和農業發展銀行向郵政儲蓄髮債籌集資金設立了「專項建設基金」，用於支持基礎設施建設。這些債券由財政貼息90%，因而可以看做是准財政的一部分。截止2016年底，前六批專項建設基金共投放1.8萬億元。第七批專項建設基金已於今年投放，規模超過2000億元。另據媒體報導，部分省份正在考慮參考中央模式設立地方專項建設基金，總額超過2000億元人民幣，用於支持基建投資。

銀行貸款：去年12月份和今年1月份銀行信貸大幅超預期，新增企業中長期貸款分別達7000億和1.52萬億，同比分別多增3500億和4600億。這些資金中的一部分也將流向基建投資。一般來說信貸對投資和經濟有一個季度的滯后，這些資金的穩增長效果將於二季度逐步顯現。因而，對於二季度的投資和經濟不應悲觀。

PPP：PPP是2015年之後力推的投融資模式，截止2016年底，已經簽約落地了1351個項目，總投資達2.2萬億元。經過兩年的鋪墊醞釀，今年落地的規模會有所擴大，預計規模在1.8萬億以上。另外，PPP項目的落地周期在縮短，第三批示範項目的平均落地周期已減少到11個月，比第一批縮短了4個月。PPP的最終資金來源除了包含部分預算內資金、地方債、專項建設基金、銀行貸款之外，還包括一定的民間社會資金。

4 財稅改革暫無實質性進展

財稅體制改革是十八屆三中全會《決定》確立的全面深化改革的重頭戲。今年兩會《政府工作報告》和《草案》中也均提出要切實做好「深入推進財稅體制改革，加快建立現代財政制度」。不過，根據兩會的最新信息，除了繼續完善「營改增」之外，財稅改革在2017年難有實質性進展。

完善「營改增」，稅率簡併。重點改革事項之一是繼續完善「營改增」，增值稅稅率今年將由目前的17%、13%、11%和6%四檔稅率簡併至三檔。可能的情形是將交通運輸業、郵政、基礎電信業的適用稅率由11%減並至6%。

房地產稅未列入2017年立法安排。根據全國人大發言人傅瑩4日在新聞發佈會上的表態，房地產稅法已經被列入本屆人大五年立法規劃，但2017年尚無提請人大常委會審議的安排。這意味著，房地產稅至少不會在2017年年底之前推開。

個稅改革仍在設計論證。降低間接稅比例、提高直接稅比例是深化財稅改革既定的方向。據財政部長肖捷透露，目前個人所得稅的改革方案正在研究設計和論證中，總的思路是「綜合與分類相結合」——將部分收入項目（如工資薪金、勞務報酬、稿酬等）實行按年匯總納稅；對財產轉讓等項目繼續實行分類徵收；並設計專項開支扣除項目（如計生、「二孩」家庭教育支出等）。改革進展將採取「方案總體設計和實施分步到位」的立法慣例，不會打突擊戰。