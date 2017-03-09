浙江義烏檢驗檢疫查獲涉嫌假冒歐洲豪門足球1500個北京新浪網 (2017-03-09 00:49)
中新網杭州3月8日電(記者 方堃 實習生 胡哲斐)萬眾矚目的歐洲冠軍聯賽激戰正酣，標有歐洲豪門球隊相關標誌或圖案的產品也越來越受歡迎。這些產品因為蘊含巨大利潤，成為一些不法商人牟取非法利益的手段。
3月8日，記者從浙江義烏出入境檢驗檢疫局獲悉，該局在某計劃出往肯亞的貨櫃中，發現標有曼聯(Manchester United)、阿森納(Arsenal)、巴塞羅那(Barcelona)、皇家馬德里(Real？Madrid)等歐洲豪門足球俱樂部隊徽的足球1500個，共計貨值12800元。
經浙江義烏出入境檢驗檢疫局確認，採購方無法提供以上商標的有效授權證明，涉嫌出口以假充真商品。根據《中華人民共和國進出口商品檢驗法》相關規定，浙江義烏出入境檢驗檢疫局對侵權貨物進行了封存，對違法行為進行立案查處。
浙江義烏出入境檢驗檢疫局提醒市場採購的組貨單位，在採購貨物時，應當對貨物品牌、產地及質量情況進行仔細核查。出口環節中遇到疑惑的，要及時向檢驗檢疫部門諮詢，嚴格履行報檢程序，在經國家檢驗檢疫部門檢驗合格后再出口相關產品，確保產品質量安全，杜絕侵權假冒商品走出國門。(完)
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