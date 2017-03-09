2月份CPI今日公佈 漲幅或重返「1時代」

中新網北京3月9日電（記者 李金磊）國家統計局今日將公佈2月份居民消費價格指數（CPI）。機構普遍預計，受食品價格、翹尾因素等下降影響，2月份CPI同比漲幅有望出現回落，漲幅可能重返「1時代」。

2月份CPI同比漲幅或回落

國家統計局的數據顯示，1月份CPI同比上漲2.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。對於即將公佈的2月份CPI，機構普遍認為，2月份CPI同比漲幅有望出現回落。

根據農業部監測，2017年第8周（2017年2月20日-26日），國內肉蛋菜價格繼續小幅下跌，豬肉周均價每公斤23.26元，環比跌0.9%，同比低4.8%；重點監測的28種蔬菜周均價每公斤4.15元，環比跌1.2%，同比低22.9%。

交通銀行首席經濟學家連平表示，2月食品價格明顯回落，春節過後，非食品價格漲幅也在收窄，同時翹尾因素也出現回落，預計2月份CPI同比漲幅可能在1.3%至1.5%左右，取中值為1.4%，相比上月有明顯回落。

中新網記者梳理髮現，目前多數研究機構對2月份CPI的預測值低於2%。來自Wind資訊的數據顯示，30家預測機構對2月份CPI的平均預測值為1.6%。若上述預測兌現，CPI漲幅時隔4個月之後將重回「1時代」。

預計全年通脹壓力並不明顯

對於未來物價走勢，中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍對中新網記者表示，隨著經濟形勢企穩，今年物價上漲壓力有所上升，但缺乏大幅上漲的基礎。

連平預計，3、4月份CPI同比漲幅仍將維持在2%左右的水平，5、6月份隨著翹尾因素的走高，CPI同比漲幅仍有走高可能。

「全年來看，在總需求並未大幅回暖、貨幣政策轉向穩健中性的背景下，全年通脹壓力並不明顯。預計全年CPI同比漲幅在2.5%以內，不會超過3%左右的調控目標。」連平說。

國家發改委副主任寧吉喆近日在新聞發佈會上表示，國際上一些大宗商品特別是油價的走勢仍然存在不確定性、不穩定性，輸入性漲價的壓力有可能加大，國內的少數服務和少數產品也會在一定的時段、一定的區域出現供不應求的狀況。發改委將密切關注CPI、 PPI及其走勢，相機抉擇，精準調控，確保價格總水平基本穩定。