新浪美股訊 日期:9日凌晨，美股周三漲跌不一。投資者正在權衡經濟數據與美聯儲加息的前景。金融板塊漲幅較早盤略有收窄。

美東時間3月8日11：55（日期:3月9日00：55），道指跌30.67點，或0.15%，報20，894.09點；標普指數跌1.68點，或0.07%，報2，366.71點；納指漲7.81點，或0.13%，報5，841.74點。

ADP機構周三報告稱，美國2月私營部門就業人數增加29.8萬。這份數據意味著本周五的非農就業數據可能遠遠好於預期。目前市場平均預期2月非農就業人數將增加20萬。

另一份數據表明，儘管製造業狀況好於先前預期，但2016年第四季度美國企業與工人勞動生產率的增幅仍為1.3%，與前值持平。第四季度勞動生產率數據顯示工業產出、工作時數以及勞動力成本均無大的變化。

2月份是美國總統特朗普上台後的第一個完整月份。特朗普曾發誓要重建美國老化的基礎體系。

Baird首席投資策略師Bruce Bittles表示：「ADP就業數據非常強勁。那意味著美聯儲將會更加激進，對股市而言這是個壞消息。但美股仍然維持在較高的水平，這一點令人感到意外。」

自11月8日特朗普贏得美國總統大選以來，美股大幅上漲，因為投資者期待特朗普將迅速實行包括削減企業稅、推行1萬億美元基建開支項目以及放鬆金融監管等在內的、他在競選期間鼓吹的財政政策。

Centre Asset Management首席投資官James Abate表示，但現在「對於特朗普執行他的計劃的時間安排，我們對他的希望也開始一點點消散了。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）將在3月14-15日召開議息會議，市場普遍預計美聯儲將在這次會議上加息。據芝加哥商業交易所的聯儲觀察工具，周三市場預期美聯儲在3月加息的可能性約為91%。

個股消息面，Bob Evans與Express在盤前公佈了財報。Camping World、Sunrun、United Natural Foods以及Bankrate等公司將在周三收盤后公佈財報。

歐洲股市中，泛歐績優300指數收漲0.16%，報1471.13點；英國富時100指數收漲0.2%；法國CAC 40指數收漲0.3%；德國DAX 30指數收漲0.1%。

亞洲市場中，中國上證綜合指數收盤持平。日本日經指數收跌0.47%。

原油期貨價格走低。美國能源信息署（EIA）周三報告稱，美國上周原油庫存增加820萬桶，使總庫存量攀升至5.284億桶，再創歷史新高。這是美國原油庫存連續第9周增加。周二美國石油協會（API）報告稱，美國原油庫存增加1160萬桶。此前接受標普全球普氏能源資訊調查的分析師平均預期美國上周原油庫存增加160萬桶。

但EIA數據顯示，美國上周汽油庫存減少660萬桶，餾分油庫存減少270萬桶。（張俊）