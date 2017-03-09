昨天去聽了一位國內著名投資人的課，他提到，做投資的人很多長壽者，比如格雷厄姆82歲（1976年過世，在那個時代是長壽），巴菲特現年87歲，芒格現年93歲，鄧普頓96歲，還有世界最老職業投資人、2015年離世的歐文·卡恩，活了109歲。

關鍵是，這位國內著名投資人傲嬌地發了一句感慨：很奇怪啊，全球最著名的投資人全部是男性，竟然沒有一個女性。

女神節這麼說，真是造成了1萬點傷害。「聰明投資者」立即回來查了查華爾街叱吒風雲的女子，名氣確不能跟這些男神們比，也正常，社會對女性的關注本身就不在她們的能力上，我們就當大隱隱於市吧，嘿嘿。

不過，看看她們的很多經典語錄，相當理性和有魅力。

Leda Braga

她是傳說中的氣質美女，女博士。是華爾街當之無愧的對沖基金女皇，員工們都敬畏地尊稱她為「Lady Braga」。

Leda Braga現任美國Systematica Investments的CEO，管理超過82億美元資產。她也被CNBC稱為「對沖基金中最有權勢的女人」，年收入超過5000萬美元。

Braga出生並成長於里約熱內盧，1987年進入倫敦帝國學院讀書，獲得博士學位。隨後她在摩根大通的衍生品研究團隊做了七年分析師，期間認識了當時在該行做交易員的Platt。

2000年，Platt離職創立了對沖基金BlueCrest，Braga在第二年加入，管理3億美元資金。由於她的系統型策略非常成功，Braga在2004年獲准成立了她自己的基金BlueTrend。

2008年，當其他對沖基金紛紛折戟沈沙之際，她的BlueTrend以43%的回報傲視群雄。她也因此聲名鵲起，大量的資金開始湧入。

Braga管理的BlueTrend和BlueMatrix是典型的系統型策略基金——它們都依靠計算機程序來交易。

彭博援引Braga的話稱：「系統性交易可以剔除交易中的感情因素。當一個交易員要被迫割肉時，他的心會滴血，但計算器就不在乎。」

系統型交易者研究股市、債市、利率、經濟增長甚至天氣等數據之間的關係，並將其寫成交易程序。

Braga稱：「如果你想出一個假設，這是一個很有創意的事，也許正是利率數據驅動了匯率的變化。所以，我們是根據假設來搜集數據，而不是靠挖掘數據來提出假設。」

她敢於為先，帶頭做新的嘗試。某一天，經歷了一天忙碌的會議之後，她站在日內瓦洲際酒店會議室的台上，大聲高唱PharrellWilliams的《Happy》：「Can't nothing bringme down， my level'stoo high……」

她說：「沒有人願意先唱，我知道大家需要有人帶個頭。儘管我沒什麼天賦，我還是要唱。」

Mary Callahan Erdoes

歐朵思（Mary Callahan Erdoes）素有「華爾街最有權勢的女王」稱號。

她現任摩根資產管理公司的首席執行官，摩根資產管理公司是資產管理和私人銀行行業的領頭羊，在她監管下的資產超過2.2萬億美元。

2014年，「福布斯」雜誌將她列為世界上第66位最有權勢的女性。

2015年，她為摩根資管創造了121億美元的年收入記錄，當年的個人收入超過1600萬美元。曾有傳言指出，她可能會成為摩根大通 CEO 接班人。

歐朵思有句名言：「努力沒有替代品，過程中或許有點運氣，但是真正的『超級努力』沒有替代品。最先開始，最後離開。」

她還有一句名言：「不自在可以是一件好事，它給了你問『愚蠢』問題的勇氣並且每天都挑戰自己。」

Jane Mendillo

她因管理韋爾斯利學院和哈佛大學的捐贈基金而聞名。

2008年7月1日，她開始擔任哈佛管理公司的總裁兼CEO，掌管哈佛大學369億美元的捐贈基金。倒霉的是，上任僅一個月之後，次貸危機便全面爆發了。

這次金融危機直接導致哈佛捐贈基金的市值暴跌27.3%，由369億美元跌至360億美元。然而風雨之後見彩虹，在美國經濟史無前例的慢復甦環境下，2010年-2014年，哈佛捐贈基金的收益分別為+11%、+21%、-0.05%、+11.3%、+15.4%。

哈佛擁有著全球最大的校友基金，規模達330億美元。哈佛大學每年的運營預算中有三分之一以上來自校友基金。2013年6月，哈佛大學曾在一份聲明中表示，其捐贈基金投資規模已經增加到327億美元。

《華爾街日報》援引Morgan Creek資產管理公司董事總經理Michael Hennesy的評論稱，管理哈佛校友基金是一項極為艱巨的任務，因為這份工作不僅很受關注，而且壓力很大，但薪水卻非常低。

Mendillo在2012年的基本工資加獎金一共只有480萬美元。而同樣的人才到了對沖基金做經理，卻可以拿到上千萬，甚至上億美元收入。

雖然，Jane離任時還是沒能使得基金市值重回金融危機前的巔峰水平，但卻遠超市場平均水平。

她的經典名言是：「『目光長遠看問題』是我得到的最佳建議。眼光放長遠，你會發現別人錯過的一些事物。

大家幾乎全在考慮下個月、下個季度、今後的事。經營哈佛捐贈基金15年之久的Jack Meyer教導我，如果以數年、甚至幾十年為期間考慮，就會發現一些創造價值的機會，別人可能沒有察覺的那樣的機會。

照這樣長遠打算，你今天就能做出不同以往的判斷。」

Sarah Ketterer

1990年至1996年，莎拉？凱特勒（Sarah？Ketterer)女士在Hotchkis and Wiley投資公司擔任投資組合經理，並在那裡她創立了國際股票基金產品。

1996年11月至2001年6月，Ketterer在美林工作，曾擔任美林國際和全球價值團隊的常務董事和聯席主管。

2001年6月，她創立了美國Causeway資本管理公司，現任長堤資本管理公司（Causeway）的CEO、絕對回報策略經理並負責左右行業的投資研究。她是量化價值投資的先行者和實踐者。

20多年來，莎拉.凱特勒一直在全球尋找被低估的股票。這並不容易，但她仍能找到可買的低價股票。莎拉.凱特勒和她的同事採用定量研究與基本面研究相結合的方法，道2014年，她管理著320億美元的資產。

凱特勒在接受《巴倫周刊》採訪時曾經提到自己買股票的標準：「我們篩選的標準是具有超強的資金實力和經營槓桿，而不是財務槓桿的公司。」

其實，凱特勒還有一句可能是國內投資人喜歡的名言：「在估值普遍偏高的市場中，如投資者遇到他們認為很有吸引力的股票，是非常願意溢價購買的。」

A股市場的估值從來都不低，但很多股票一直在漲，都知道是哪幾隻吧，HOHO

Rebecca Patterson

麗貝卡？帕特森(Rebecca Patterson)現擔任貝西默信託（Bessemer Trust）的董事兼CEO。

Bessemer Trust是一家私人財富投資管理公司，資產管理規模超過1000億美元。她全面負責公司的投資決策，包括資產配置、戰略投資方向的研究與決策。

2013年至2015年，她連續三年被American Banker評為金融界25位最有權勢的女性之一。

這位女神主要為富裕家庭打理資產，言簡意賅，從來只說市場觀點，都還挺准。

比如，她在2016年年初的時候提到：明年歐洲最大的風險是難民危機。這是歐盟目前為止面臨的最大挑戰。

「我認為現在全球有更多投資者在思考百萬計移民湧入對一個經濟體及其市場意味著什麼。全球投資者是否充分考慮了歐洲難民危機可能怎樣波及未來一年的市場表現，仍不太有把握。」

不過，「聰明投資者」沒有找到她的名言，如果你知道，歡迎留言告訴我們。