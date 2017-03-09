一年一度的「兩會」正在如火如荼進行中，作為中國經濟界不容忽視的群體，A股上市公司代表委員也在積極為國家經濟的發展建言獻策。而這部分活躍於A股市場中的佼佼者到底具備什麼樣的特徵呢？21世紀經濟報導的記者試圖描摹出這一群體的群像。

據不完全統計，2017年的兩會代表委員中，共有69名來自A股上市公司，所屬上市公司總市值達到了4.95萬億元，其中市值超過千億的上市公司有11家。而這其中，不乏同時控股多家上市公司的行業領袖。