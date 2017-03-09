新浪財經訊 日期:3月7日，朗迪全球金融科技峰會在美國紐約進行。諾遠科技CEO郭露在新浪獨家採訪中表示，金融科技作為新興行業將經歷從」混業」到「專長」的內部發展過程。未來市場中眾多的合作機遇也將進一步推進市場的完善。

諾遠科技CEO郭露認為，金融運作的根本為信用。前期入行業的大多投機主義公司只看見了行業中的機會，未能認識金融的本質，因此造成了行業內部的一定紊亂。但通過新一輪監管，基礎堅實的技術導向型公司將得以留存，投機型的公司將在監管體系中被篩去。加強監管制度后整個金融科技行業將會有良性上升的發展。

因此，郭露對金融科技行業的未來發展持有積極態度：「在一個新興行業的發展初期，剛進入市場的新公司多將混業競爭。但各公司在長期發展中將發現自己的專長，並獨立開發出大行業內部新的服務和市場。」

郭露表示，金融科技行業以科技為手段，以金融為本質，將從混業到專長形成良性發展的運作體系，併產生中國本土的特色金融品牌。在金融科技產業鏈上也會延伸出行業輻射範圍內的相關服務，如專門針對金融科技的律師事務所，審計公司等。

郭露認為，即使在以競爭為主的金融科技市場中，未來的合作機遇也非常多。金融科技市場服務的大部分客群並非傳統金融行業中的最優質客群。借貸行業內銀行仍佔有市場中質量更高的的客戶。

但金融科技行業的優勢在於服務的便捷性和產品的科技化。在此基礎上，客群風險控制和客戶管理則更為重要，而這兩項技術並非單獨的公司可以獨立發展完善的。在 客群基數龐大的金融科技行業，行業內的信息共享將使技術運作更為通暢。為促成金融科技更好的發展也將更需要市場內部的多方位合作。（毛雅沁 馮昊發自紐約）