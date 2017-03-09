新浪財經訊 互聯網金融公司點融網和富士康旗下金融平台富金通近日推出Chained Finance區塊鏈金融平台，重點面向供應鏈金融和中小企業融資。點融網CEO蘇海德（Soul Htite）和郭宇航認為，區塊鏈技術在發展中缺少實際應用，未來應在螺旋上升的發展過程中得到充分開發。

由點融和富金通共同開發的區塊 鏈金融平台Chained Finance是區塊鏈技術作為開發階段的科技首次投入金融領域的應用。Chained Finance區塊鏈金融平台主要利用區塊鏈技術解決供應鏈金融和中小企業的融資問題。區塊鏈技術的應用可幫助金融平台覆蓋範圍內的中小企業得到正常貸款，也可提高供應鏈體系的透明度並加強監管效率。

據分析，區塊鏈技術在Chained Finance區塊鏈金融平台中的應用可將原本15%的融資覆蓋率提高到85%。點融網數據顯示，Chained Finance區塊鏈金融平台在短期運營中已完成了4500萬人民幣的交易量。

點融網CEO蘇海德在新浪專訪中表示，Chain Finance是一個平等系統，它通過區塊鏈的概念將每家企業供應鏈中所有的供應商都覆蓋進借貸範圍。此系統內的一體化服務是免費的，財產收益將由借款利息組成。可見區塊鏈在金融貸款行業中的應用可讓零售商獲得適時貸款，同時促進產業鏈運行通暢。

蘇海德認為，雖然點融網的區塊鏈金融平台還是一條私有的技術鏈，但區塊鏈技術是開源的。目前暫時沒有全球性統一的區塊鏈技術應用，但各垂直領域正進行著對區塊鏈技術的創新和發展。

點融網聯合CEO郭宇航表示，區塊鏈技術的發展是技術和場景同時驅動的。首先，目前的區塊鏈應用是技術驅動的，但不同領域將會把原本的技術推向不同的場景發展。一個發達的技術應該有強適應性，尤其覆蓋面較強的區塊鏈技術應該適用於任何有需求的客戶。

因此，未來區塊鏈的發展應是一個螺旋形上升的過程。區塊鏈本身並非獨立的技術，而是從比特幣的應用中發展出來的。但他的價值在於可適配比特幣之外眾多價值轉 移的場景，包括司法過程中產權認證，證據存證，合同關係中資料保存等應用上，可見區塊鏈未來將不僅限於金融領域中的應用。

郭宇航認為，當區塊鏈技術成為共識機制時，在眾多場景里的應用前景將遠超過其最初在比特幣中的應用，基於不同場景所需要的技術特徵也將超越比特幣本身。因此，將區塊鏈結合進不同場景的技術開發是未來發展的重要趨勢。單純的技術和場景需求解決不了所有問題，因此區塊鏈應在螺旋形上升的過程中得到充分的開發。 （毛雅沁發自紐約）