中新社上海3月8日電 (李佳佳 席潔)澳洲會計師公會8日發佈關於亞太地區小型企業發展的調查結果。在此次受訪的中國內地小型企業中，96%的企業在商務中應用社交媒體，92%的企業通過線上銷售獲取利潤。

在此次受訪的中國內地、中國香港、印度尼西亞、越南、馬來西亞、紐西蘭、新加坡和澳大利亞這8個市場中，中國內地小型企業在數字經濟領域的發展排名第一。

澳洲會計師公會在過去7年間，持續對亞太地區的小型企業進行跟蹤。此次調查採取網上問卷形式，受訪者是企業僱員少於20人的小型企業主或經理，共計2971人，通過對企業業務增長比例、僱員人數變化、線上銷售比例、企業融資狀況等多個方面進行數據收集，以期了解亞太地區不同市場小型企業對未來發展前景的信心。

調查結果顯示，儘管商業環境充滿挑戰，中國內地小型企業依然保持樂觀。「超過七成的中國內地小型企業預期在未來12個月內業務會有所增長，近一半的受訪企業(49%)預期在未來的12個月內會增加新僱員人數，這些對小型企業來講都是非常積極的信號。」澳洲會計師公會首席執行官亞歷克斯·莫利說。

此外，中國內地小型企業在創新方面也表現突出，有近三成(29%)的受訪企業會向所在市場或全世界推出新的產品或服務。亞歷克斯·莫利說：「我們希望看到在未來的幾年，創新給越來越多的企業帶來更加深遠的發展，同樣也希望小型企業能夠從政府的激勵政策中受益，如『中國製造2025』。」

不過，除了積極的一面，調查也稱居高不下的成本成為中國內地小型企業面臨的一個最大挑戰。「受訪者告訴我們，較高的人工成本和租金是他們面臨的兩大主要壓力」，亞歷克斯·莫利說。(完)