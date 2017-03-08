▲宜蘭縣舉辦金牌農村競賽說明會。（圖／記者李清貴攝,2017.3.8）

為激發農村社區居民的榮譽感及向心力，農委會水保局辦理「第一屆金牌農村競賽」。這項競賽分兩階段，第一階段是縣市初賽，第二階段為全國決賽。宜蘭縣政府農業處為讓社區了解相關參賽規定，今(8)日特別邀請水保局人員前來舉辦說明會，宜蘭縣20多個農村社區都派員參加。

水土保持局參考德國舉辦農村競賽之經驗，今年主辦「第一屆金牌農村競賽」，主要是期望能跟隨德國的腳步，在農村經營的層面上領先各國。競賽分為縣市初賽和全國決賽兩階段，縣市初賽由縣市政府主辦，於初賽中領先的農村，即可晉級全國決賽。若能在全國決賽中再度獲獎，即可獲得最高五十萬元的獎勵金、榮譽標章及證書，同時也可得到與德國農村交流的機會，成為台灣農村發展的成功標竿。

宜蘭縣政府農業處水保科長蘇文甲表示，宜蘭縣共有180多個農村社區，其中35個是農村再生社區。這些社區在縣政府與協力團隊輔導和支持下，正持續對農村社區的生產、生活與生態環境進行改善。而「第一屆金牌農村競賽」的主軸也是生產、生活與生態，包括長照、社區食堂、農村特色等都是評分的重點。 蘇文甲指出，「第一屆金牌農村競賽」區分初賽與複賽，有意報名參加宜蘭縣初賽的社區，必須於4月7日前將申請書件以掛號方式郵寄至宜蘭縣宜蘭市縣政北路1號宜蘭縣政府農業處，如果社區有相關問題，可洽詢農業處水土保持科(03)925-1000轉分機1586或1588。