新北落實節電 經發局培訓校園能源大使NOWnews今日新聞 (2017-03-08 22:52)
節約用電並非僅注重省下幾度電的數字高低，是為人類的永續生存貢獻一己之力；為讓大專院校學子體認到節電的重要性，新北市政府特別籌組「新北校園能源大使」，盼將節能省電的概念推廣至校園生活中，讓年輕朋友共同重視能源議題。
全台314所大專院校的用電量持續成長，105年較104年成長近2%，確實仍有節電的空間；為此，行政院於105年底核定「政府機關及學校節約能源行動計畫」，以108年政府機關及學校用電效率較104年提升4%為努力目標，希望藉由「政府帶頭」的影響，將節約能源工作達到「全民參與」的效果。
新北市政府經濟發展局長施威全表示，去年與台北大學、淡江大學與明志科技大學的學生社團合作，辦理「不插電音樂會」、「關燈一小時」的活動，改變同學的用電習慣，今年度再推「FUNERGY新北校園能源大使」計畫，希望號召更多學生或當地居民共同加入新北能源轉型推動的行列。
台灣師範大學環境教育研究所研究生王欣認為，「培訓課程讓我們在辦理能源教育上更具戰鬥力；台北大學企業管理研究所研究生蔡佳琪說，這次校園能源大使的推廣活動，讓我們可以自由發揮創意，將能源議題推廣到以往較不關注或不覺得與自身相關的同學上，讓每位同學對這個至關重要的議題發揮自身影響力。
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