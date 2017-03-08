記者陳木隆／宜蘭報導

經過精挑細選之後，共有五支表演團隊近日要在國立傳統藝術中心進行「創意競演」，各自運用偶戲、歌仔戲、現在劇等戲路，在傳統影子底下，融入「創新」、「突破」、「新編」、「現代」等元素，展開精彩競演。傳藝中心主任吳榮順8日率同演出團隊，在曲藝館試演，邀請民眾把握機會入園看好戲。

吳榮順指出，傳藝中心轄下的臺灣戲曲中心，自105年開辦第一屆「創意競演」節目徵集計畫，歷經製作陪伴、劇本工作坊、讀劇，以及試演後，今年3月要在傳藝宜蘭園區展開為期兩周的決選演出，將為傳統戲曲注入新活水。

第一屆「創意競演」節目徵集計畫，共有27支團隊參加，去年12月12日公布決選演出團隊，並且在多達11團優秀劇團的創意激盪下，最後由大表演廳組的「安琪歌子戲工作坊」、「新聲劇坊」，以及小表演廳組的「辜公亮文教基金會」、「真快樂掌中劇團」、「栢優座」等五支團隊脫穎而出，將從3月11日起，連續兩個週六、日展開競演，進而評選出最優的團隊。

傳藝中心分析，「辜公亮文教基金會」、「栢優座」、「真快樂掌中劇團」的節目內容，秉持傳統戲曲的核心精神，加上「創新」、「突破」、「新編」等元素，各展創意與特色。

「辜公亮文教基金會」《聶隱娘》，以傳統戲曲新編戲路，內容的高完成度及精緻程度，都達到極高的水準；「栢優座」則將時事與現代劇場元素完美揉合，由戲曲動作程式「摸黑」發展出一套獨特的戲劇語言；「真快樂掌中劇團」的《孟婆˙湯》，將偶戲必備的「戲台」元素轉化，以真人與偶的互動，在傳統元素中尋求突破及嘗試。

「安琪歌子戲工作坊」則別出心裁地將歌仔戲中融入大量現代舞蹈，把家喻戶曉的白蛇傳重新賦予新面貌；「新聲劇坊」則大膽採用時下充滿爭議的同志議題，以時裝、流行歌入戲，嘗試於廿一世紀再演繹「胡撇仔戲」。

為回饋觀眾的支持，特別規劃套票及團票優惠，購買創意競演系列節目演出票券除可觀看演出外，同時還能逛逛重新開園的宜蘭園區，一票雙享大利多；除此之外，凡購買5張以上不限場次票券即享有85折優惠，20張以上還享有8折之最佳團票優惠。購票請洽兩廳院售票系統，詳細節目與活動資訊請洽臺灣戲曲中心官方網站xiqucenter.culture.tw，或臉書搜尋「臺灣戲曲中心」。