▲職訓班用頭髮做芭比娃娃的禮服超吸睛，已有九位學員在結訓前找到工作。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.03.08）

今〈8日〉天是三八婦女節，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與雲林縣新移民姊妹協會今明二天，在虎尾廉使里活動中心舉辦「時尚美髮剪燙染造型設計訓練班」成果展，現場展出35套用真髮做成的芭比娃娃禮服，連日前奧斯卡金像獎引發熱烈討論的「高衩款」都登場，驚艷十足，歡迎有興趣民眾可前往參觀。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，這次職訓成果展，師生首度創新用真髮來做芭比娃娃的禮服，無論是話題性十足的奧斯卡「開岔款」禮服，還是蓬蓬裙、小洋裝、飛揚的長禮服，甚至是高帽、歐洲宮廷帽等配件，都做得維妙維肖。

柯呈枋說，美髮班有三十位學員，受訓三個月，有大陸、越南、印尼及泰國等地新住民，本月十日將結訓，有九位學員在結訓前已找到工作，三位學員預計自行開業，餘學員也規劃訓後朝美髮工作發展，未來將持續開辦課程協助新住民在台就業。

▲用萬根頭髮做的奧斯卡「開衩款」禮服，都做得維妙維肖，相當驚艷。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.03.08）

這次展示中的奧斯卡「開衩款」是名美髮師及職訓老師AMY吳淑苓的作品，吳淑苓說，密合的裙子算入門款，開衩的難度則高一些，市場上曾遇過消費者願意用自己剪下的頭髮來做專屬的芭比禮服，因為純手工，價格大概三千至五千元，較一般芭比娃娃貴一些，但具有紀念價值。

吳淑苓又說，用頭髮做禮服，要先把剪下的頭髮洗過、酒精消毒及曬太陽後，再一根一根左右及交叉排列成像塊布，再用定型液定型、上白膠、吹風機邊吹邊壓，然後拿到戶外曬太陽，把白膠曬到變透明，再整塊拿來剪裁及塑形做成禮服，通常一件禮服要用上萬根頭髮，簡單的二天可完成，難度較高的大概需要一周。

雲林縣新移民姊妹協會理事長李欣嬡表示，這批創意另類芭比將結合公益，與雲林縣創世基金會討論辦理義賣活動，並將義賣所得全數捐給需要幫助的弱勢團體，創造訓練成果最益於他人的效益。三月九日展出時間為下午一點至三點，有興趣民眾可前往參觀。