▲二林基督教醫院舉辦「風華婦女節-健康做自己」健康闖關活動，完成闖關的婦女朋友，開心的領取獎品。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.8）

為感謝婦女朋友們的辛勞，彰基體系二林基督教醫院，8日舉辦「風華婦女節-健康做自己」健康闖關活動，鼓勵現代女性在為家庭付出的同時，更要注意自身的健康，不忘時時多愛自己一點！二林基督教醫院說，活動藉由各項健康篩檢，使婦女朋友們更了解自己的身體狀態，進而注重自己本身的健康保健。

二基表示，3月8日是世界著名的「國際勞動婦女節」，也是專屬於婦女朋友們的特別節日。現今大多數的女性不僅要承擔家庭照顧的責任，還要外出工作幫忙負擔家計，非常的辛苦！

▲二林基督教醫院舉辦「風華婦女節-健康做自己」健康闖關活動，完成闖關的婦女朋友，開心的領取獎品。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.8）

有鑒於此，在這特別的節日裡，二基處長陳美女率領社區健康團隊向全國婦女同胞表示敬意並展示愛心，讓全國民眾對婦女衛生保健及防止憂鬱愛護自己有基本的認識，而擁有基本自我照顧的觀念與能力。

健康闖關活動包含，第一關，憂鬱症量表篩檢。第二關，菸害宣導。第三關，病友團體作品欣賞及義賣。第四關，四癌篩檢宣導；活動中，特別為鼓勵癌症病友重新面對生活增加自信心，設有癌症病友公益義賣攤位，義賣活動所得將奉獻收入之十分之一捐至社區公益基金。

▲二林基督教醫院舉辦「風華婦女節-健康做自己」健康闖關活動，民眾進行菸害及四癌篩檢宣導關卡。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.8）

這一場活動吸引社區民眾以及門診民眾100多人參加，完成健康闖關活動者即也獲得精美禮物乙份。