女研究生遭公車輾壓 送醫不治中央社 (2017-03-08 22:50)
1名24歲王姓女研究生8日行經宜蘭市校舍路時，遭1部在轉彎中的國光客運輾壓，送醫不治，警方已展開調查。（宜蘭縣消防局提供）中央社 106年3月8日
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