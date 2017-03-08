▲局長許錫榮親率主管至各單位向女性同仁逐一致意，並致贈巧克力玫瑰花，以 感謝女性同仁平日奔走於工作與家庭之間的辛勞。（）。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.03.08）

雲林縣警察局為慶祝「國際婦女節」，8日舉行「慶祝106年婦女節─向全體女性同仁致意活動」，由甫上任縣警察局長許錫榮率主管至各單位向女性同仁逐一致意，以玫瑰與巧克力為題，以彰顯兩性平權及感謝她們於警政工作上的奉獻。

甫上任半個月的雲林縣警察局長許錫榮，在歡慶活動中親率重要主管至各單位向女性同仁逐一致意，並致贈巧克力玫瑰花，以感謝女性同仁平日奔走於工作與家庭之間的辛勞。玫瑰花瓣以肥皂手工精製而成，中心綴有金莎巧克力，模樣品緻高雅並帶有淡淡香氣，除美觀大方外，並兼具實用之優點，充分詮釋了暖男局長的踏實個性。

▲經過許局長溫馨誠懇的致意，受訪女性同仁紛紛表示，平日的辛勞都頓時消失 了。（圖／記者蘇榮泉攝，2017.03.08）

婦女節慶祝活動全程沉浸在溫馨與歡欣的氣氛中，女性同仁紛紛表示，經過許局長溫馨誠懇的致意，平日的辛勞都頓時消失了，感謝男性同仁的體貼，完美呈現了雲林縣警察局對於兩性平權的重視與實現。