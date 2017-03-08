▲新北市立VR行動列車第一站服務的對象是樂齡族群，特別是行動不便的長者，可以在熟悉的環境，輕鬆體驗VR科技和博物館的服務。（圖／記者陳志仁攝，2017.3.8）

新北市政府文化局今（8）日將十三行水下考古虛擬實境（VR）的行動列車開進林口仁愛公共托老中心，熱門的虛擬實境科技變身行動博物館，走入社區讓長者輕鬆體驗博物館最新科技；即日起開放新北市公立托老中心申請，服務不容易來到博物館的客群！

文化局長林寬裕表示，水下考古虛擬實境（VR）自去年11月在十三行博物館推出後，大受歡迎；為了能讓這項最新的數位體驗技術服務更多民眾，特別規劃「新北市水下考古VR行動列車」，讓博物館能真正實現無牆化，提供更多的朋友體驗與感受水下考古的魅力。

十三行博物館長陳春蘭說，新北市立VR行動列車第一站服務的對象是樂齡族群，特別是行動不便的長者，可以在熟悉的環境，輕鬆體驗VR科技和博物館的服務；不少長者是第一次戴上VR虛擬實境裝備，仿真的海底世界，成群的魚兒在身邊環繞，伸手觸摸，魚兒還會驚慌逃跑，逗得長者們笑得合不攏嘴。

文化局指出，活動也貼心準備十三行文化陶罐立體拼圖、益智教具，讓民眾可以觸摸十三行遺址出土仿製文物，體驗考古的樂趣外，社會局主秘吳淑芳、新北市議員蔡淑君、八里區長莊茂坤等人也出席；「新北市水下考古VR行動列車」自即日起開放新北市公立托老中心申請，詳情請上十三行博物館的官網查詢。