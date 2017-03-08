梁女被男友栽贓是共犯？ 檢方在當鋪找到關鍵手機NOWnews今日新聞 (2017-03-08 22:27)
陳姓小模命案6日峰迴路轉，原本被凶嫌程姓男子緊咬為共犯遭千夫所指的梁姓女子，因握有不在場證明獲釋，而梁女供稱她的手機在上月20日便已遺失，檢警今(8)日也查出，梁女手機早已被程男拿到當鋪典當。
涉嫌犯下陳姓小模姦殺案的程姓男子，落網後始終堅稱梁姓女友是同謀，不僅知情還全程在旁協助他犯案，並指認當天與他同行步入案發大樓的黑衣女子就是梁女。檢警追查後，發現黑衣女子是死者陳姓小模，加上梁女握有不在場證明，6日緊急撤銷對梁女的羈押。
而梁女除否認涉案外，也供稱她的手機在上月20號便已遺失，因經濟拮据加上父喪期間鮮少出門才沒辦新的，檢方也查出梁女的手機已被程男拿到當鋪典當。
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