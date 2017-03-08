▲人安提供學士服讓潘媽穿上，並頒發潘媽畢業證書。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.03.08）

參加人安烤瓜方案將滿5年的潘媽，將邁向人生下一個夢想，於3月底返鄉開創月子中心。40歲潘媽離婚後獨力撫養3名子女，面對子女奶粉尿布、教育及生活費，越來越無力，經濟陷入谷底。2012年8月加入「給魚給竿、拉人一把」烤地瓜謀生方案，當時9個月大的孩子經常陪伴出攤，度過低潮。潘媽說，人安像是她第二個家，很捨不得，在我人生最低潮的時候，拉了我一把，讓我度過難關，現在我終於有機會實現我的夢想，真的非常感謝大家對我的支持！

▲感恩的潘媽穿著學士服拿畢業證書，不忘與戰友地瓜爐車合照。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.03.08）

認真努力的潘媽，每月僅休4天，平均每月收入約5~6萬元，穩定生活之後，計畫著完成心中的夢想，即將在3月底返鄉創業成立月子中心。潘媽說，很感謝人安提供免費的烤瓜器具和三袋地瓜，而且教我怎麼烤瓜，找攤位等等事情，一開始我什麼都不會，對自已很懷疑，孩子常常生病又不能請假，還好烤瓜的工作可以彈性調整。

烤瓜5年的過程中，支持潘媽努力下去的是正面的能量和感恩每一天，潘媽表示，每個困頓的單媽都覺得自已受了委屈，生活中充滿負面能量，但其實只要願意努力，用感恩的心過生活，認真出攤就一定過得下去。在人安服務的個案中，有許多像潘媽一樣，因為時間、經濟、教養，分身乏術，加入烤地瓜創業方案後，雖然頂著烈陽、忍受寒冬，出攤烤瓜，但可兼顧溫飽及孩子成長，更加重要。

▲潘媽穿學士服努力工作烤香噴噴地瓜，顧客也祝福她。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.03.08）

人安雲林平安站自2016年展開烤地瓜謀生方案，經統計每日出攤平均淨收入約1600元，平均月收約3萬。符合輔導條件者，免費提供地瓜爐及三袋地瓜，歡迎轉介單媽及待拉婦女加入本方案，請洽：（05）532-0021。